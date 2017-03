Comportamentul consumatorului online. Plus 4 factori cheie care te ghideaza in raporturile cu acestia

Clientii de azi sunt consumatorii conectati la informatii. Atasati de smartphone-urile lor stiu preturile si sunt interesati de cumparaturi mai mult pentru experienta decat pentru produsul in sine. Din ce in ce mai multi apeleaza la telefoanele mobile ca prim pas in calatoria lor de achizitie. 34% dintre consumatorii la nivel global folosesc telefonul mobil ca principal instrument de cumparaturi.Consumatorii isi folosesc telefoanele pentru a face cercetare inainte de a face urmatorul pas si ca si comerciat este vital sa fii prezent in prima etapa a calatoriei lor. Atunci cand cumparatorii isi continua calatoria, migreaza catre aplicatii. Aplicatiile ofera oportunitati de a achizitiona produse pe care mai apoi le ridica de la punctele de colectare.De exemplu, printr-o aplicatie se pot achizitiona produse alimentare care sunt puse intr-un cos virtual iar clientul in drum spre casa isi poat ridica cumparaturile.De asemenea livrarea directa catre consumator in momentul lor de maxima nevoie ofera un avantaj pentru multe branduri.Cumparatorii isi doresc confort. Pentru consumatorii conectati online, mobilul devine cel mai important instrument de cumparaturi. Telefoanele revolutioneaza asteptarile cumparatorilor si ofera confortul care acum este definit prin conectare.Consumatorii sunt conectati in mod continu pe dispozitivele mobile, isi fac cercetarea si o finalizeaza prin achizitionarea produselor sau serviciilor. Potrivit studiului Futurue of Retail in Marea Britanie 35% din utilizatori de smartphone isi fac cumparaturile online. Odata cu tendinta de crestere a conectivitatii 3G si 4G se asteapta ca mobilul sa devina un instrument de cumparaturi din ce in ce indispensabil pentru consumul la nivel global, se arata in raportul citat.Comerciantii vor trebui sa renute la modul traditional de organizarea produselor pe categorii. Consumatorii sunt plictisiti si nu vor sa piarda timpul cautand prin mai multe categorii pana sa aleaga produsul. Ei doresc ca retailerii sa o faca pentru ei.Comerciantii cu amanuntul trebuie sa tina cont de noile tendinte ale cumparatorilor si sa ofere o gama larga de solutii bine alese, daca vor sa reuseasca. Pe viitor, masinile de familie vor fi vandute impreuna cu accesorii pentru copii, iar cumparatorii vor cumpera o pereche de manusi de cuptor in timpul navigarii pe paginile care vand carti de bucate.Pentru retaileri acest lucru deschide o multitudine de oportunitati si vor putea maximiza valoarea fiecarei vizite prin asa zisele vanzari incrucisate.21% dintre cumparatori achizitioneaza in acelasi timp si alte lucruri care nu le sunt necesare din magazinele fizice in timp ce in online 18% dintre cumparatori achizitioneaza si produse complementare.Retailerii trebuie sa abandoneze gandirea liniara de catalogare si sa extinda modul de abordare pentru a vizualiza nevoiile consumatorilor si de a organiza magazinul in jurul acestor nevoi.Consumatorii doresc magazine pentru a face munca pentru ei si isi doresc produse de afisaj unul langa altul care ating un anumit grad de nevoie - de exemplu, gin afisat langa lamai verzi.La nivel mondial motivul principal pentru cumparaturile intr-un magazin fizic este pentru 51% dintre cumparatori sa vada si sa simta produsele inainte de cumparare. Pentru cumparatorii web pretul este cel mai important 55% declarand ca achizitoneaza produse din online pentru a economisi banitrebuie sa fie transparent. Teoria privind dinamica preturilor este practica in cazul in care produsele identice sunt vandute la diferite preturi pentru categorii diferite de cumparatori. Este adevarat ca in prezent cumparatorii sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru comoditate astfel incat sa accepte diferentele de pret. Dar, in viitor, consumatorii nu vor fi dispusi sa plateasca mai mult pentru un produs, indiferent daca este cumparat dintr-un magazin offline sau online.Cumparatorii se asteapta ca preturile sa fie la fel de oriunde ar cumpara si isi doresc preturi transparente. 58% dintre cumparatori la nivel mondial se asteapta ca preturile sa fie la fel indiferent de ar cumpara un articol.Pentru a solicita un pret premium, retailerii vor trebui sa ofere cumparatorilor mai multa valoare - garantii extinse sau produse exclusiviste. Magazinele ofline pot acoperi costurile prin adaugarea de alte servicii, cum ar fi cafenele si cresele, nu prin perceperea de preturi mai mari.Cumparatorul trebuie sa se simta bine dupa ce a facut achizitionarea. Retailerii trebuie sa creeze experiente, nu tranzactii astfel incat, achizitile de produse ale cumparatorilor sa devina cele mai bune experiente ale acestora. Pentru a le castiga loialitatea retailerii trebuie sa-i faca fericiti pe cumparatori nu doar sa-i convinga sa cumpere iar o experienta buna ii va face pe cumparatori sa se intoarca.Comerciantii online au cel mai important atu - personalizarea. 35% dintre cumparatorii la nivel global sustin ca le place atunci cand un site web tine evidenta vizitelor sale si ii recomanda ce lucrurile sa cumpare.42% dintre consumatori ar fi mai loiali unui brand care are permite interventia/ sugestiile sau recomandarule acestuia asupra produselor sau serviciilor pe care le cumparaSursa: Future of Retail Raport