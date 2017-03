Cateva strategii pentru cresterea traficului organic la un magazin online

Probabil ai mai auzit asta dar este foarte important sa o faci: asigura-te ca ai pe site un continut original si foarte bine scris. Sa copiezi continutul altcuiva nu este numai lipsit de etica, dar iti va afecta si pozitia/ clasmentul site-ului in Google. Acelasi lucru este valabil si pentru dublarea propriului continut. Fiecare pagina a site-ului trebuie sa aiba un subiect unic prezentat intr-un continut original. In cazul in care utilizezi acelasi continut de mai multe ori, paginile site-ului nu vor avea un scor bun in motoarele de cautare.Google recomanda ca atunci cand creezi continut sa ai in minte ceea ce cauta clientii tai. Ce informatii sunt utile si semnificative pentru ei? Care este continutul care iti da credibilitate? Continutul repetitiv, informatii pe care le pot gasi oriunde, utilizarea de cuvinte cheie uzuale sau cuvintele cheie sau propozitii scrise prost si ambigu iti tin utilizatorii site-ului (si pe Google) departe.La fel ca si pentru continut, atunci cand alegi cuvintele cheie pentru paginile site-lui gandeste-te la ce cauta utilizatorii tai. Ce cuvinte au de gand sa foloseasca atunci cand cauta afacerea, produsele sau serviciile tale? Multe afaceri mici aleg cuvinte cheie bazate pe domeniile lor de expertiza si jargonul industriei lor. De exemplu, avocatii folosesc cuvinte cheie in termenii de specialitate ca de exemplu ca "vatamare corporala", "malpraxis medical". In schimb, cercetarile arata ca persoanele aflate in cautarea unui avocat folosesc cuvinte cheie ca "avocat pentru lovire accidentala" sau "avocat diagnostic gresit".Din dorinta de a ajunge la cat mai multi clienti posibil, alte tipuri de afaceri folosesc cuvinte cheie generale, cum ar fi "reparare calculator", "specialitati mancare" si alte fraze comune care pun paginile web in competitie cu sute de mii de pagini in Google. Ceea ce expertii in SEO va recomanda este sa folositi cuvinte cheie foarte specifice pentru ceea ce vindeti. Acestea sunt mult mai eficiente.Nu numai ca sunt mult mai usor de inregistrat dar aduc si oameni care sunt cu adevarat interesati de produsele sau serviciile de pe site-ul tau, spre deosebire de vizitatorii de ocazie care sunt in cautare de informatii.Timpul petrecut pentru a audita, a imbunatati navigarea in site si a verifica linkurile interne presupune un efort ce merita facut, atata vreme cat multe site -uri au pagini fara prea mare importanta (ca de exemplu pagina de contact) indexate mai bine in motoarele de cautare decat alte pagini mult mai importante din cauza structurii interne din site a linkurilor. Schimband navigarea si structura linkurilor interne poti clasa site-ul mai sus in Google, in timp ce ajuti utilizatorii sa gaseasca paginile pe care le doresc.Instrumentele online va pot ajuta sa identificati paginile site-ul cu o multime de link-uri de intrare, astfel incat sa puteti face modificari la codurile si link-uri catre aceste pagini astfel incat puteti opri Google sa le de indexeze pentru clasament.De asemenea, o examinare atenta a paginilor site-ului este utila si te ajuta la identificarea zonelor in care navigatia si pagina de legatura ar putea fi imbunatatita. De exemplu, o companie flexibila cu o singura pagina la "servicii suplimentare", care include coordonatori, ambalare si depozitare, poate imbunatatii navigarea pe site si clasamentul in motorul de cautare daca fiecare subiect sau tema in parte ar fi abordate pe o pagina separata, si fiecare pagina ar face trimitere catre celelalte prin link-uri.Viteza cu care se incarca site-ul dvs. afecteaza nu numai clasamentul in motorul de cautare, dar si numarul vizitatorilor care se pot transforma in clienti. Potrivit Google, un utilizator paraseste un site in cazul in care acesta nu se incarca pe mobil in termen de trei secunde; astfel incat chiar si cel mai bun site cu continutul foarte bine scris, optimizat va fi ineficient la atragerea, angajarea si transformarea vizitatorilor in clienti daca se incarca greu.Google si alte companii ofera instrumente online gratuite pentru a va ajuta sa analizati si sa va optimizati site-ul. PageSpeed de la Google examineaza lucruri, cum ar fi CSS, HTML, script-uri si imagini pentru a vedea de cat timp este nevoie pentru a incarca site-ul dvs. atat pe un desktop cat si pe dispozitivele mobile si identifica domeniile specifice in care sunt necesare imbunatatiri pentru a accelera timpul de incarcare.Cantitatea si calitatea inbound links ( link-uri de legatura sau de recomandare dinspre un alt site sau pagina) catre site-ul tau au un efect semnificativ asupra pozitionarii in motorul de cautare. In trecut, intr-un efort de a stimula inbound links catre site-urile lor, multe companii si SEO au cumparat link-uri de la alte site-uri. Acum daca folosesti tactica"black hat" incalci regulamentul impus de Google si poate duce chiar la penalizarea site-ului. O strategie mult mai buna pentru cresterea inbound links este de a scrie un continut original, de specialitate astfel incat sa determine recomandarea din partea companiilor sau organizatiilor de specialitate.De exemplu un profesionist in marketing ar putea tine un curs de afaceri pentru studentii unei facultati sau ar putea publica un articol online si s-ar putea folosi de aceste situatii ca cei care au beneficiat de serviciile sale sa foloseasca si sa recomande mai departe ca referinta link-ul catre site-ul companiei sale.Sursa: business.com