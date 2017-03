Profilul romanilor care isi fac cumparaturile online noaptea. Topul celor mai cautate produse in miez de noapte la unul dintre cei mai mari retaileri online locali

Dupa miezul noptii cumparatorii au achizitionat in special produse pentru copii, dar si accesorii pentru telefoane mobile, aspiratoare, carduri de memorie si electrocasnice mari. Majoritatea comenzilor (53%) au fost inregistrate in intervalul 00:00 - 01:00, urmate de cele plasate o ora mai tarziu, intre 01:00 si 02:00 (22%). In medie, un client "nocturn" petrece pe site aproximativ 6,5 minute, fata de 6,8 minute, cat petrece unul din timpul zilei."In ultimii ani am remarcat o distributie a achizitiilor de pe site-ul eMAG pe toate intervalele orare ale zilei si o schimbare a comportamentului de consum. Datorita comertului online, clientii sunt mai aproape de toate produsele pe care si le doresc. Interesant este ca foarte multe dintre produsele comandate la ore tarzii sunt cele pentru copii, pentru ca parintii au inteles ca asa economisesc timp pretios, pentru ca noi le livram direct acasa", spune Stejara Pircan, Director Comercial eMAG .Scutecele se regasesc in cele mai multe dintre comenzile plasate dupa miezul noptii de clientii eMAG, urmate de husele si foliile de protectie pentru telefoanele mobile, servetelele umede pentru copii, acumulatorii externi, accesoriile pentru PC, aspiratoare, cardurile de memorie, detergentii, aparatele frigorifice si laptele praf.In topul celor mai scumpe produse achizitionate dupa miezul noptii regasim aur, laptopuri de gaming, electrocasnice mari si televizoare. Astfel, ierarhia acestor produse este condusa de un lingou de aur, de 24 K, de 100 de grame, la pretul de 18.300 de lei, un laptop de gaming in valoare de 15.833 lei, un frigider de 15.083 lei si un televizor smart cu diagonala de 163 cm la pretul de 13.249 lei.Cea mai mare comanda realizata dupa miezul noptii a fost de 26.103 lei, fara TVA si a fost plasata de un client din orasul Bradu, judetul Arges. Cosul a avut 18 produse din categorii diferite, printre care trei televizoare, un cantar corporal, o casuta pentru copii, un compresor si un derulator, o masa de calcat, un uscator de rufe, un prajitor de paine, un sandwich-maker, o statie de calcat, un storcator de fructe, o surubelnita, o trusa de chei tubulare si o trusa de scule. Urmatoarea comanda, dupa valoare, a fost de 19.150 lei.Cele mai multe comenzi plasate dupa miezul noptii (24%) au fost facute de persoane cu varste cuprinse intre 30 si 34 de ani. Cumulat, 75% din totalul acestor achizitii au fost realizate de clienti intre 18 si 39 de ani. De asemenea, cei mai multi clienti care au accesat site-ul eMAG in intervalul 00:00 - 05:59 sunt din Bucuresti - Sectorul 6 (12% din totalul comenzilor), Timis (6%), Cluj, Bucuresti - Sector 1, Iasi si Constanta, fiecare cu 5% din totalul comenzilor. Desktop-ul si dispozitivele mobile sunt utilizate aproximativ in mod egal de clientii de la miezul noptii. 50,9% dintre acestia isi plaseaza comenzile de pe desktop, in timp ce 48% utilizeaza dispozitivele mobile. Dintre acestia din urma, aproape jumatate (22,5%) folosesc aplicatia eMAG pentru a-si comanda produsele preferate.