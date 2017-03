5 elemente esentiale pentru un site de succes

ce face afacerea ta

pe cine serveste

de ce exista

de ce ar fi interesat un client



Ce categorii de articole sau servicii vinzi?

Cat costa aceste produse sau servicii ?

Unde isi are firma/compania sediul ? Care este programul de lucru?

Cum pot cumpara obiectele sau serviciile? Ce forme de plata se pot face?



Daca vrei sa-ti faci un site pentru a vinde produse sau servicii trebuie sa stii in primul rand cum sa arate. Fiecare site este diferit dar ceea ce atrage clientii este mesajul pe care il transmite. Pentru asta exista cateva elemente cheie care nu trebuie sa lipseasca din alcatuirea acestuia.Pagina de start este prima impresie pe care oamenii si-o fac despre afacerea ta. Prima pagina ar trebui sa comunice clar imaginea de brand a firmei tale prin intermediul elementelor vizuale si scrise, impreuna cu ideile urmatoareExista mai multe moduri creative sa -ti construiesti prima pagina dar trebuie sa trebuie sa se regaseasca cateva elemente obligatoriu: logo-ul, o scurta descriere a afacerii si un meniu de navigare, care directioneaza utilizatorii catre alte pagini importante de pe site.Acum, ca majoritatea celor care navigheaza online detin smartphone-uri, site-ul ar trebui sa includa si caracteristici receptive de proiectare care sa permita vizualizarea si navigarea usoara pe ecrane mai mici.Fie ca meniul de navigare se extinde in partea de sus a site-ului sau intr-o bara laterala, acesta trebuie sa fie usor de localizat pentru vizitatorii site-ului si ar trebui sa includa categorii logice care sa simplifice cautarile utilizatorilor astfel incat sa aiba acces rapid la informatiile pe care le cauta.Conform studiilor, navigarea dificila este problema numarul 1 motiv pentru care oamenii abandoneaza un site. Luati in considerare cum va puteti structura cel mai bine meniu de navigare si categoriile (si, eventual, subcategorii). Acestea trebuie raspunda intrebarilor pe care le are un client legate de afacere dvs. De exemplu:In mod ideal, o navigare usoara ar trebui sa utilizeze secventierea logica si titluri care ajuta clientii sa identifice cu usurinta sectiunea site-ului pe care vor sa o vizitize.Includeti o caseta de cautare, in plus fata de meniul de navigare a site-ului astfel incat clientii sa poata introduce cuvinte cheie sau fraze pentru a gasi informatiile de care au nevoie, atunci cand meniul de navigare nu satisface nevoile lor.Atunci cand clientii introduc tipul de continut pe care il cauta, in caseta de cautare, rezultatele cautarii trebuie sa fie prezentate in pagini relevante astfel incat, utilizatorul sa nu se ocupe manual cautarea lor. Cu cat aveti mai mult continut pe site., care sa raspunda la cat mai multe cuvinte cheie posibile, cu atat mai eficienta si utila este caseta de cautareIn ciuda beneficiilor de marketing pe care online-ul le ofera firmelor mici si clientilor, exista momente in care clientii doresc sa se conecteze cu un om. Site-ul ar trebui sa ofere clientului posibilitatea de a se conecta prin telefon, e-mail si sa aiba informatiile necesare privind locatia fizica a afacerii. Potrivit unui raport Social Media Today, 93% din afacerile mici online nu publica o adresa de e-mail pe care clientii sa o pot utiliza pentru a-i contacta.Cu cat te conectezi si te implici mai mult in relatia cu clientii online sau offline cu atat vei intelege mai bine ce informatii cauta si intrebarile pe care le au legat de produse sau serviciile tale. Ofera pe site o pagina in care sa se regaseacsa cele mai frecvente intrebari si raspunsurile lor pe site-ul dvs. astfel incat clientii sa gaseasca informatii cat mai detaliate.Sursa: entrepeneur.com