Raport european: Multi romani evita cumparaturile online

utilizarea softurilor de business pentru share-uirea informatiei (de la 26% in anul 2013 la 36% dintre firme in anul 2015),

(de la 26% in anul 2013 la 36% dintre firme in anul 2015), transmiterea de facturi electronice (de la 11% in anul 2014 la 18% dintre firme in anul 2016)

(de la 11% in anul 2014 la 18% dintre firme in anul 2016) sau utilizarea retelelor sociale pentru a obtine implicarea clientilorr si a partenerilor (de la 14% in anul 2013 la 20% dintre firme in anul 2016)" - mai arata raportul european.

In pofida existentei a numerosi specialisti romani calificati in domeniul TIC, in Romania competentele digitale in rindul populatiei generale si al fortei de munca sunt printre cele mai scazute din UE. Jumatate dintre romani utilizeaza internetul cu regularitate (52 %) comparativ cu 76 % in UE, iar o treime dintre romani (32 %) nu au folosit niciodata internetul (fata de 16 % in UE).

Competentele digitale in randul populatiei sunt cele mai slabe din UE, doar 26 % dintre romani avand competente digitale peste nivelurile de baza (fata de 55 % in UE).

In schimb, Romania are rezultate relativ bune la absolventii din domeniile stiintei, tehnologiei si matematicii (STEM), 1,7 % dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 20-29 de ani detinand o diploma in domeniile STEM. Acest lucru, desi constituie un aspect pozitiv, nu este suficient pentru a compensa deficitul de competentele digitale creste si mai mult deoarece numerosi specialisti TIC parasesc tara pentru a lucra in strainatate.

Utilizarea retelelor sociale inregistreaza cea mai mare crestere, insa utilizatorii de internet romani se abtin cel mai mult atunci cand trebuie sa faca tranzactii online, cum ar fi servicii bancare online (10 %) si cumparaturi online (18 %), ceea ce sugereaza neincrederea in mediul online. Cu toate acestea, ponderea utilizatorilor de internet care efectueaza achizitii online este in crestere.

In ceea ce priveste conectivitatea, Romania se situeaza sub media UE, dar inregistreaza progrese medii. Romania isi mentine nivelul de acoperire a gospodariilor prin retele fixe de comunicatii in banda larga, aflandu-se in continuare printre ultimele tari (a 26-a) din UE (sunt acoperite 89 % din gospodarii, in comparatie cu media UE de 97 %).

Cu toate acestea, nivelul de acoperire a gospodariilor prin reteaua de acces de generatie urmatoare (Next Generation Access - NGA) cu viteze de peste 30 Mbps este de 72 %, similar cu media UE. In ceea ce priveste utilizarea, numarul de abonamente la banda larga rapida este printre cele mai ridicate din UE (63 % din abonamentele la retele fixe de comunicatii in banda larga au o viteza de peste 30 Mbps, spre deosebire de doar 30 % in UE).

Accesul la serviciile Tehnologiile Informatiei si comunicatiilor (TIC) ramane neuniform in randul populatiei, cu decalaje mari in special in zonele rurale. De asemenea, utilizarea retelelor mobile in banda larga este sub media UE (59 fata de 75 de abonati/100 de persoane).

In clasamentul european al indexului economiei si societatii digitale (DESI) 2017, Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Indexul masoara 5 parametri ai dezvoltarii digitale a unei tari: conectivitatea, resursa umana, gradul de utilizare a internetului, integrarea tehnologiei digitale, serviciile publice digitale.Danemarca, Finlanda, Suedia si Olanda au cele mai avansate economii digitale din UE, in timp ce Romania, Bulgaria, Grecia si Italia au cele mai scazute scoruri DESI - arata raportul CE.In privinta integrarii tehnologiei digitale de catre afaceri, firmele din Romania, Polonia si Bulgaria erau ramase cel mai in urma, in anul 2016, in timp ce afacerile din Danemarca, Irlanda si Finalnda erau cele mai avansate."Afacerile europene adopta din ce in ce mai mult tehnologiile digitale, cum ar fi:

