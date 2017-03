53% dintre consumatorii de mobile abandoneaza un site daca incarcarea dureaza mai mult de trei secunde

Cu toate acestea, 53% dintre vizitatorii site-ului mobil abandoneaza o pagina daca incarcarea acesteia dureaza mai mult de trei secunde.Nu este nici un secret faptul ca cumparatorii se asteapta la o incarcare rapida a unui site pe mobil. Daca incarcarea este prea lenta, ei vor abandona cosul de cumparaturi si vor cauta in alta parte. Este esential ca specialisti in marketingul de design sa imbuntateasca rapid experienta web in toate sectoarele industriale.Consumatorii doresc sa plateasca rapid facturile pe site-urile de finante, sa obtina rezultate rapide atunci cand navigheaza si cauta referinte si recomandari pentru vacante si sa vizualizeze un articol imediat atunci cand dau clic pe el.In ciuda faptului ca mai mult de jumatate din traficul web global provine de pe mobil, datele Google arata ca ratele de conversie din mobile sunt mai mici decat din desktop. Pe scurt, viteza se traduce si se vede in venituri.Luna trecuta, din dorinta de a intelege mai bine cum se descurca partenerii de publicitate, Google a analizat 900.000 de pagini de destinatie ale unor anunturi publicitare, din 126 de tari. Aceasta noua analiza a confirmat teza ca majoritatea site-urilor mobile sunt lente si incarcate cu prea multe elemente.Analiza cuprinde mai multe domenii incepand de la finante pana la calatorii. In urma cercetarii s-a constatat ca paginile web din sectoarele auto, retail si tehnologie au durata de incarcare cea mai lung si cele mai incarcate pagini de web.Recent cei de la Google au facut teste prin intermediul unui program software care imita creierul si sistemul nervos uman analizand rata de respingere si datele de conversii. Reteaua neuronala, care a avut o precizie de predictie de 90%, a constatat ca atunci cand timpul de incarcare al paginii este cuprins intre o secunda si sapte secunde, probabilitatea ca un vizitator sa ramana pe site-ul mobil viguros creste 113%. In mod similar pe masura ce numarul de elemente: text, titluri, imagini pe o pagina creste de la 400 la 6.000, probabilitatea de conversie scade la 95% .Concluzia celor de la Google: tot ceea ce conteaza este ca cu cat este mai rapid cu atat este mai bine si cu cat sunt mai putine elemente pe pagina este si mai bine. Si, uneori, mai flexibil este cel mai bine. S-a constat ca 70% din pagini au fost de peste 1MB, 36% peste 2MB si 12% peste 4MB. Asta e enorm pentru o singura pagina pe mobil, avand in vedere faptul ca 1.49 MB se incarca in sapte secunde daca folosesti o conectare rapida prin 3G.Dar, in ciuda vestilor proaste, exista si o multime de rezultate, potrivit celor de la Google. Pur si simplu comprimarea imagini si a textului poate schimba regulile jocului astfel incat 30% din pagini ar putea salva mai mult decat 250KB in acest fel. Analiza arata ca tehnologia si sectoarele industriale ale pietei de afaceri au cea mai mare rata si sansa de imbunatatireCand vine vorba de pagini in mobile, viteza si dimensiunea conteaza. Marketerii trebuie sa mentina atentia consumatorii lor pe mobil si sa se concentreze pe construirea de noi experiente care sa-i capteze pe acestia.Google iti ofera un tool Test my site prin care poti verifica cat este de friendly site-ul tau pe mobil si ce scor are.Vezi aici grafice pentru a-ti face o perspectiva la nivel global pe toate sectoarele, inclusiv liniile directoare pentru viteza, dimensiunea paginii web, precum si numarul de bucati de continut pe pagina.Sursa: thinkwithgoogle.com