​INFOGRAFIC 88% dintre romani ofera martisoare si cadouri in perioada 1-8 martie. Cat cheltuie si unde fac shopping

Principalele destinatii de shopping sunt vanzatorii ambulanti si targurile de 1-8 martie - 66,2%, centrele comerciale (magazine, supermarketuri, hipermarketuri, mall-uri) - 58,7% si florariile sau vanzatorii ambulanti de flori - 54,8%, potrivit unui studiu MEDNET Marketing Research Center.Mediul online este, de asemenea, o importanta resursa de shopping pentru oraseni, peste 20% dintre acestia luand in considerare si magazinele online pentru un posibil cadou de 1-8 martie. Aceasta posibilitate de shopping prezinta un grad de atractivitate mai ridicat in randul bucurestenilor,comparativ cu orasenii din provincie.In ceea ce priveste suma alocata pentru cumparaturile de cadouri din perioada 1-8 martie, orasenii cheltuiesc in medie 180,15 lei. Cei mai multi dintre acestia, aproape 60%, vor aloca sume cuprinse in intervalul 100-299 lei (36,8% vor aloca intre 100 si 199 lei si 22,3% sume intre 200 si 299 lei).In general, atunci cand vine vorba de oferirea martisoarelor sau cadourilor de 1 si 8 martie, barbatii sunt mai cheltuitori in raport cu femeile. In acelasi timp, locuitorii din Bucuresti isi aloca sume mai mari in raport cu provincialii din mediul urban pentru astfel de cadouri.De 1 martie, majoritatea femeilor vor darui un martisor mamelor, in timp ce barbatii vor fi mai atenti cu sotiile sau iubitele. Din totalul respondentilor care si-au exprimat intentia de a oferi cadouri sau martisoare pentru a sarbatori intaia zi a primaverii, mai mult de trei sferturi vor oferisi peste jumatate vor oferiCei mai multi barbati,in timp ce majoritatea femeilor - 80,2% intentioneaza sa le daruiasca un martisor sau cadou mamelor.In ceea ce priveste tipurile de martisoare sau cadouri oferite, majoritatea respondentilor vor alege sa ofere traditionalele martisoare de pus in piept, florile dar si martisoarele sub forma de bratara. Romanii din mediul urban vor mai oferi in numar mare si bijuterii dulciuri sau cosmetice si parfumuri.Ca tendinta, femeile prefera martisoarele sub forma de bratara, in timp ce barbatii se orienteaza mai mult catre traditionalele martisoare de pus in piept, dar si catre flori sau bijuterii.De asemenea, de 8 martie, cea mai mare parte a locuitorilor din mediul urban- 76,0% ofera cadouri mamelor lor cu acest prilej. De asemenea, 85% dintre barbati intentioneaza sa ofere cadouri partenerelor de viata cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.La fel ca si in situatia cadourilor de 1 martie, si de 8 martie femeile vor darui cadouri mai degraba persoanelor din familia lor (mamele, bunicile), rudelor (soacrele, matusile etc.) si prietenelor, in timp ce barbatii vor oferi cadouri de 8 martie mai degraba femeilor cu care interactioneaza in mod curent, si anume iubita sau sotia si colegele sau colaboratoarele de serviciu si partenerele de afaceri.In privinta tipurilor de cadouri oferite,% dintre orasenii care intentioneaza sa ofere cadouri de 8 martie optand pentru acestea.Alte cadouri pe care locuitorii din mediul urban ar dori sa le ofere sunt),),sauLa nivel declarativ, aproape jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor sarbatori ziua de 8 martie prin iesiri in oras.In ceea ce priveste beneficii extrasalariale in perioada 1-8 martie, peste jumatate dintre companiile sau institutiile din Romania vor oferi astfel de bonusuri.Din totalul locuitorilor din mediul urban care sunt in prezent angajati/salariati, peste jumatate (50,2%) au declarat ca angajatorul lor va oferi cadouri/beneficii in perioada 1-8 martie, existand posibilitatea ca acest procent sa creasca, avand in vedere ca 16,9% dintre persoanele intervievate nu au stiut sau nu au aflat inca despre un posibil beneficiu extrasalarial la momentul desfasurarii sondajului de opinie, mai arata studiul Mednet.In cele mai multe cazuri, aceste cadouri/beneficii vor consta in flori, 64,3% dintre respondentii angajati intr-o astfel de companie declarand ca vor primi aceste beneficii.Aproape o treime (28,6%) dintre angajatori vor oferi, de asemenea, zile libere, in timp ce 26,3% dintre ei vor oferi dulciuri. Nu in ultimul rand, peste 20% dintre companiile/institutiile care opereaza in mediul urban din Romania vor oferi anul acesta, cu ocazia zilelor de 1 si 8 martie, bani si/sau tichete cadou.Studiul a fost realizat online, pe un esantion reprezentativ la nivel national - urban, in perioada 17 - 20 februarie 2017. Au fost intervievate 700 de persoane cu varsta minima de 18 ani. Marja de eroare a studiului este de ᅡ3,70%.