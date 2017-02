Cum pot ajuta cardurile cadou o afacere online

Piata de carduri cadou reprezinta, in prezent, peste 129 miliarde de dolari in cheltuielile de consum, la nivel global. Daca in urma cu un an sau doi era considerata o modalitate la care apelai doar in ultima instanta pentru a face un cadou acum cardurile cadou au devenit una dintre cele mai populare forme de a face un cadou, potrivit expertilor de la CreditCards.com.Multi dintre emitentii de carduri precum Visa, MasterCard si American Express ofera acum carduri de cadou prepaid (preplatite) care permit beneficiarilor sa le utilizeze pentru a achizitiona un articol de la orice comerciant care accepta carduri de la emitent.Aceste carduri emise si acceptate de catre comercianti devin din ce in ce mai populare. Pentru proprietarii de afaceri mici, acestea reprezinta o oportunitate de a concura cu branduri nationale si de a se folosi de prezenta lor locala oferindu-le cumparatoriilor ocazia sa faca un cadou care sa fie relevant si personalizat.Majoritatea beneficiarilor de carduri cadou cheltuiesc cu aproape 40% mai mult decat valoarea nominala a cardului cadou pe care il primesc, conform CreditCards.com. De precizat ca, spre deosebire de produsele care se vand sub forma de cadouri, obiectele achizitionate prin aceste carduri cadou nu pot fi schimbate sau restituite. Pentru proprietarii de afaceri mici, aceste aspecte sunt un castig pentru ca maximizeaza profitul si reduc probabilitatea pierderilor in vanzari, plangerile clientiilor si retururile.Cardurile cadou va permit sa structurati reclamele pe zona premium si sa folositi asta in campaniile de marketing traditionale, pentru a spori valoarea brandului dvs in perceptia clientilor. Cardurile cadou sunt usor de realizat si pot fi oferite intr-o forma fizica sau online iar clientii le pot folosi indiferent de locul in care se afla sau cat de repede au nevoie sa ofere cadoul respectiv.Majoritatea vanzarilor de carduri cadou au loc in jurul Craciunului iar zilele de nastere genereaza aproape jumatate din totalul vanzarilor si aproape 20% dintre acestea sunt cumparate cu intentia de a multumi.Iti poti structura campania de marketing pe tot anul pentru cardurile cadou astfel incat sa coincida cu sarbatorile dar sa iei in considerare si evenimente speciale ca zile de nastere sau gesturi de multumire. Foarte important: cardurile cadou online au devenit din ce in ce mai populare pe masura ce consumatorii se familiarizeaza cu platile mobile si aplicatiile folosite la tranzactii financiare.Programele digitale de carduri cadou pot fi incorporate cu usurinta in instrumentele de plata mobile pe care le folosesti deja pentru a procesa plata clientului si va permit sa emiteti, instantaneu, carduri cadou, fara a suporta costuri suplimentare pentru a imprima si de a gestiona un program fizic de card cadou.In acelasi timp, programele de carduri cadou digital pot oferi beneficiarilor o modalitate usoara de a cumpara online sau offline, sa urmareasca reducerile si sa rasplateasca fidelitatea clientului.Sursa: Entrepreneur.com