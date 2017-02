Valentine's Day si Dragobetele pe internet: Care au fost cele mai populare cautari in Google

Cei mai cautati termeni pe Google au fost "ziua indragostitilor", in crestere cu 45% fata de anul 2016 si numele sarbatorii "Valentine's Day", sintagma care a inregistrat o crestere de 40% fata de anul precedent.De cealalta parte, cautarile pentru Dragobete au scazut fata de anul trecut cu 63%. Chiar si asa, e interesanta "dependenta" intre cele doua: odata cu interesul pentru Valentine's Day creste si numarul cautarilor pentru Dragobete, potrivit unei analize Today'sCele mai folosite expresii in cautarea pe Google au fost "cadouri de Valentine's Day", "cadouri de ziua indragostitilor", "mesaje de ziua indragostitilor", "ziua indragostitilor 2017".De precizat este ca femeile au fost de doua ori mai interesate de gasirea unui cadou pentru partener decat barbatii. Astfel, expresii precum "cadouri de Valentine's Day pentru el" au fost mai dese decat "cadouri de Valentine's Day pentru ea".Pregatirile pentru idei de martisor au inceput si ele. Conform cautarilor inregistrate de Google, pana in prezent sunt de trei ori mai multe pentru ziua de 8 martie decat pentru cea de 1 martie.Analiza Today's mentioneaza ca sarbatoarea de pe 8 martie este perceputa cu precadere ca fiind "Ziua mamei" si mai putin "Ziua femeii". Tocmai de aceea, prima expresie a inregistrat pana acum cu 37% mai multe cautari decat a doua.De asemenea, cautarile dupa sintagma "martisoare" au fost mai frecvente, astfel ca "martisoare handmade" a inregistrat cu 33% mai putine cautari in Google decat prima.