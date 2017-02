Cele 4 tinte ale ANAF in magazinele online

interferenta vanzarilor prin intermediul magazinelor online cu fraudele clasice de tip firma fantoma, la achizitia intracomunitara;

comertul fara inregistrarea si declararea veniturilor;

fapte de comert cu aparenta de tip C2C (de la persoana fizica la persoana fizica), desfasurate pe platforme de vanzari, in realitate fiind vandute volume mari de produse cu valoare ridicata, fara a exista o forma de inregistrare;

asociate acestui ultim tip de risc sunt si situatiile de depasire a pragului de vanzari la distanta de catre firme din alte state membre.

Citeste si:

"Referitor la formele de evaziune fiscala intalnite sau suspectate in comertul online, Directia generala antifrauda fiscala (DGAF) a identificat frauda, nedeclararea si neinregistrarea drept riscuri asociate comertului electronic", spune ANAF.Astfel, printre aspectele pe care ANAF le considera "riscuri asociate comertului online" se regasesc:Potrivit ANAF, in comertul pe internet,, inspectorii de la Antifrauda au efectuat verificari la, identificand prejudicii cauzate bugetului de stat in valoare de, pentru recuperarea carora au instituit 14 masuri asiguratorii, in cuantumDe asemenea, ANAFa inaintat organelor de urmarire penala"Pe langa activitatea de investigare a fraudelor si destructurare a lanturilor tranzactionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, in timpul controalelor efectuate in domeniul comertului electronic, inspectorii antifrauda au constatat abateri pentru sanctionarea carora au dispus, in valoare totala deprecum si confiscari de sume, bunuri si venituri ilicite, in cuantum de", adauga ANAF.Reamintim ca ANAF a propus Institutului pentru cercetare in Informatica (ICI) un protocol de colaborare prin care ICI sa ofere Fiscului datele de identificare a proprietarilor de domenii ".ro", pentru a desfasura controale la magazinele online.