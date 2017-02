Cateva sfaturi utile despre cum sa foloseste metoda pay per click

Citeste mai multe despre: pay per click

Primul pas pentru a deveni un expert PPC este de a te familiariza cu platformele majore. Pana cand nu stii cum sa folosesti instrumentele, nu vei sti ce poti face. Cei doi piloni ai PPC sunt Google AdWords si anunturile Bing Ads. Cele doua sisteme sunt similare si AdWords si Bing Ads ofera certificari pentru programele lor. hiar daca studiul nu este intotdeauna cel mai distractiv, este ca de obicei cel mai bun mod de a avansa in aceasta industrie.Dupa ce ai invata despre ele, analizeaza ce platforma se potriveste cel mai bine afacerii tale.De exemplu, daca detii un magazin online pe fashion, homemade, homedeco sau in alte industrii care tin de arata vizuala ia in considerare pe langa Facebook si Pinterest's Buyable Pins care permite utilizatorilor sa achizitioneze produse direct de pe platforma de social media.Nu uita, aceste platforme vor fi instrumentele pe care le utilizezi pentru a construi campaniile, de publicitate deci trebuie sa fii suficient de familiarizat cu ele, sa le cunosti punctele forte si punctele slabe pentru diverse utilizari.Principalul obiectiv: sa atragi atentia publicului. Pentru a incepe a cerceta comportamentul cumparatorii trebuie sa te folosesti de proprii clienti. Studiaza ce urmaresc/ce cauta cumparatorii tai in online si pe ce site-uri navigheaza. Folosesc motorul de cautare Google sau Bing ? Din ce zona provin? Ce canale de social media folosesc si pe care le ignora?Cel mai important este sa intelegi ce ii determina pe clientii tai sa-ti caute produsele. De ce vor ceea ce vinzi? Cand vor? Si cat de des au cumparat produsele tale?Dupa ce ai conturat profilul clientiilor tai poti sa incepi sa personalizezi campaniile de atragere a acestora. Motorul de cautare este cel mai important instrument in publicitate si este cel mai competitiv tip de PPC, dar care se aplica in intreaga industrie. Ca un bonus succesul campaniilor PPC te ajuta, de asemenea, sa-ti selectezi publicul.Dupa ce te-ai familiarizat cu instrumentele si ai un public bine definit este timpul sa incepi. Primele campanii vor fi cel mai probabil mici accidente care nu isi vor atinge scopul asta pana te obisnuiesti cu formatul restrans impus de metoda PPC. Asteapta-te ca succesul sa nu fie imediat. Nu folosi sume mari de bani.O modalitate foarte buna de a obtine rezultate mai rapid este te uiti la campaniile PPC concurentilor. Uita-te la ceea ce fac special si urmareste care este tendinta in industrie. Depinde de tine sa stabilesti ce este o tema comuna si care este tema care se muleaza si functioneaza cel mai pentru afacerea ta.Fiecare anunt este foarte mic, astfel ca va trebui sa utilizezi cuvinte explicite si reprezentative in cat mai putin spatiu. Combinatia dintre cele doua pot fi foarte dificila dar poate fi si un puzzle care iti aduce satisfactii. Vei afla in cateva zile daca exista imbunatatiri urmarind cum inregistrezi click-uri si daca ai ales tag-urile potrivite, ceea ce iti va da un sentiment minunat mai ales dupa ce ai petrecut zile sau chiar saptamani facand diferite teste.Dupa ce te-ai familiarizat cu PPC, vei observa ca lectia invatata se aplica si la alte aspecte ale marketingului. Vei fi tentat sa-ti stabilesti tinte mai inalte in piata si sa te dezvolti constant.Sursa: Entrepreneur.com