5 lucruri pe care trebuie sa le stii atunci cand apelezi la o firma de consultanta

Sunt diverse situatii in care ai nevoie de o firma de consultanta pentru a-ti rezolva o problema atunci cand ai o afacere. Daca nu ai resurse financiare sau experienta necesara pentru a aborda o problema in plan intern, contractarea unei firme de consultanta te poate scoate din impas. Cum stii care firma de consultanta este potrivit pentru tine? Ce ar trebui sa cauti atunci cand ai nevoie de sfatul unui specialist? Cateva sfaturi practice care te pot ajuta sa iti dai seama daca o firma de consultanta este potrivita pentru afacerea ta.Intodeauna verifica cu cine a lucrat si care au fost proiectele de succes pe care le-a avut. Unii consultanti pot fi excelenti in prezentari, dar fara a avea experienta si un istoric de succes. Este important sa-ti prezinte experienta acumulata pe problema pe care tu o ai. De asemenea, asigura-te ca are referinte de la clienti si ca acestia pot confirma calitatea serviciilor.Poti afla multe despre o firma de consultanta doar fiind atent la modul in care aceasta isi face prezentarea catre tine ca si client. Cele mai bune firme de consultanta tin cont de timpul clientului si il respecta. Trebuie sa fi atent ca firma pe care ai contractat-o sa foloseasca aceiasi echipa cu care ai vorbit la inceput si si-a prezentat serviciile in fata ta. Echipa cu care ai discutat problemele si solutiile trebuie sa fie si echipa ta cu care vei lucra.Structura costurilor ar trebui sa fie importanta atunci cand stabilesti cu ce firma de consultanta vrei sa lucrezi. Trebuie sa tii cont de faptul ca ai nevoie de o firma care ofera servicii adecvate intr-un timp util si necesar pentru afacerea ta: cel mai ieftin furnizor vine deseori la pachet si cu lipsa de experienta a acestuia si necesita un timp mai lung pentru a-ti rezolva obiectivele; chiar daca este mai scump, un consultant cu experienta atinge obiectivul mai rapid.Indiferent de nivelul de experienta pe care il are consultantul ales trebuie sa ai mereu in vedere bugetul cand negocieezi. De asemenea, trebuie sa stii ca firmele cu experienta iti vor avansa intotdeauna un termen precis pentru rezolvarea problemelor in timp ce o firma mai putin serioasa va trage de timp avand ca scop sa pastreze cat mai mult timp ca client.Desi poate parea intelept sa angajezi un specialist, ar trebui sa ai in vedere sa angajezi un consultant care a lucrat in mai multe industrii. Un generalist are experienta si este capabil sa vina cu solutii creative pentru afacerea dvs. Poti adauga astfel plus valoare echipei si afacerii tale .Comunicarea este esentiala.Cea mai eficienta firma de consultanta este cea dispusa sa-si asculte si sa comunice cu clientii sai intr-un mod eficient. Asigura-te ca echipa firmei de consultanta acorda atentie nevoilor si cerintelor tale si ca demonstreaza capacitatea de-a rezolva problemele corect si impartial. Abilitatea de a comunica clar si eficient este necesara pentru ca relatia de afaceri sa fie benefica pentru afacerea ta.Oricare ar fi scopul si nevoia in afacere trebuie sa te asiguri ca firma de consultanta sau consultantul are experienta si aptitudinile necesare pentru a-ti rezolva problemele.Sursa: Entrepreneur.com