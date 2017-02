10 greseli care duc la falimentarea unui magazin online

Atunci cand fac cumparaturi on-line, clientii sunt in imposibilitatea de vedea si simti produsul si atunci il analizeaza foarte atent. Clientii se bazeaza pe imaginea produsului si a descrierii pe care magazinul o ofera. Daca ai fotografii de slaba calitate si descrieri limitate, vei pierde aproape sigur vanzari. Ofera intotdeauna fotografii care afiseaza produsul din mai multe unghiuri, folosind doar imagini de inalta calitate, si asigura-te ca oferi descrieri unice si detaliate ale produselor. Nu utiliza descrierile generice de la furnizor si nu te baza numai pe pret.Daca nu afiseazi informatii complete de contact sau acestea sunt ascunse in pagina site-ului potentialii clienti devin suspiciosi si evita sa faca cumparaturi. Inainte de a achizitiona un produs clientii cauta aceste informatii, in cazul in care au nevoie sa te contacteze. Asta le ofera increderea si confortul ca te pot contacta in cazul in care apar probleme. Daca nu afisezi informatii de contact gen: adresa, numar de telefon va fi greu sa castigi increderea potentialilor clienti si implicit sa faci vanzari.Amazon este cele care a simplificat procesul de cumparare online si cand a facut-o, a revolutionat comertul electronic. Consumatorii si-au dorit metode mai simple, cu mai putine etape de achizitionare a produselor. Un proces complex de achizitie, cu mai multe etape este o experienta frustranta pentru clientii si cel mai probabil vor renunta sa achizitioneze produsul. Evita frustrarea prin oferirea unui proces de verificare foarte scurt.De asemenea, nu solicita inregistrare pentru finalizarea comenzii. Permite clientilor sa aleaga ei optiunea de a se inregistra. Pastreaza informatiile oferite de ei si solicita-le sa se inregistreze dupa ce si-au validat intentia de-a cumpara un produs. Daca nu doresc, permite-le sa cumpere in calitate de invitati, fara sa se inregistreze.Aceasta creeaza o problema mare iar rata abandonului la cos este ridicata. Taxele de transport ar trebui sa fie partajate in avans, la alegerea produsului. Daca le ascunzi pana la sfarsit garantat vei atrage furia cumparatorului. Ofera clientilor posibilitatea sa calculeze transportul in functie de zona si codul postal. Acest lucru este usor de realizat din punct de vedere tehnic, si nu exista nici o scuza pentru a nu oferi acest lucru.Suntem o societate care se informeaza din ce in ce mai mult prin intermediul smartphone-urilor. Acest lucru este valabil si pentru comertul electronic. Daca site-ul tau nu a fost proiectat si pentru mobile, optiunile de navigare vor fi sarace si va oferi o experienta de utilizare extrem de dificila pentru eventualii clientii . Asigura-te ca site-ul este usor de utilizat si pe mobile.Chiar si cu un site de comert electronic, trebuie sa stii foarte clar ce trebuie sa gaseasca si sa vada clientul. Paginile non-produs ar trebui sa directioneze clientul si sa-l determine sa actioneze si sa cumpere. Cele mai de succes site-uri de comert electronic le transmit clientiilor exact ce trebuie sa faca. Niciodata nu lasa clientii sa ghiceasca care va fi pasul urmator. Trebuie sa-ti ghidezi utilizatorul pas cu pas si sa te asiguri ca executa actiunile pe care doresti tu sa le faca.Ce rost are o oaza in desert, daca nimeni nu o gaseste? Fara o targetare, fara un trafic orientat, nu vei reusi sa faci suficiente vanzari pentru a sustine afacerea. Folosirea marketingului digital iti va aduce vizibilitate in social media, ceea ce va duce la cresterea traficului organic sau platit in Google si implicit multe surse de recomandare. Astfel se vor creea vanzariile, testimonialele(marturii) si recomandariile, care vor avea un impact pozitiv pentru magazinul tau.In ziua de azi, a fi ignorat este la fel de rau ca a fi agresat de catre un agent de vanzari. Implica-ti actualii si potentialii clientii atunci cand este posibil. Foloseste Facebook-ul ca sa-i implici intr-o conversatie si tine-ti produsele si serviciile la vedere, accesibile potentialilor clienti. Implica-i sau lasa-i sa conduca discutiile legate de produsele sau serviciilepe are le vinzi, dar in acelasi timp arata-le cunostintele, expertiza si credibilitatea pe care o ai in domeniu.Este posibil sa faci campanii organice sau platite intr-un mod superficial chiar daca ai un management pe toate palierele in social media. Toate acestea sunt pierdere de vreme daca nu tintesti si definesti publicul potrivit. Folosesti cumva termeni generici, care nu atrag persoanele care doresc sa achizitioneze? Este nevoie de cercetare aici pentru a alege abordarea corecta care sa genereze vanzari. In plus, este necesara o revizuire continua si constanta de optimizari pentru a va asigura ca profitati la maximum de bugetul tau.Preturile sunt un urias factor online. Oamenii au foarte multe instrumente de a compara preturile si o pot face in cateva secunde, fara a fii necesar sa viziteze alte magazine. Daca preturile sunt prea mici, clientii se pot gandi ca produsele sunt de calitate scazuta. Daca sunt prea mari, se vor simti ca incerci sa-i jefuiesti. Nu uita, pretul de transport este un factor important aici. Pastreaza preturile cat mai scazute, ofera transport gratuit atunci cand este posibil sau la comenzi care depasesc o anumita suma.Comertul electronic este o varianta foarte buna de a incepe o afacere cu cheltuieli minime, dar sa nu faci greseala sa crezi ca poti sa ai un site minimalist in care afisezi cateva produse fara a respecta regulile de baza. Prin aplicarea regulilor de mai sus poti sa eviti capcanele in care cad multe magazine online si implicit esueaza.Sursa: Entrepreneur.com