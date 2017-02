Cum vand prin intermediul mobile antreprenorii din Europa. Ponturi si sfaturi pentru mobile shopping

"Mobilul este crucial. Orice comerciant sau brand care neglijeaza mobilul risca sa piarda venituri substantiale, pur si simplu. Noi spunem asta de mult timp: personalizeaza, personalizeaza, personalizeaza. Atentia este tot mai limitata pe mobil.Strategiile care functioneaza in magazinul online sau scenariul in care clientul este asezat la un birou nu se aplica la acest canal. Inteligenta artificiala si machine learning transforma modul in care specialistii in marketing dezvolta campanii pentru publicuri diferite. Aceste tendinte permit recomandari de produse mai inteligente, bazate pe date personalizate despre consumatori, nu pe segmente rudimentare pe care un marketer le considera corecte" - Steven Ledgerwood, UK managing director la Emarsys



"Un numar tot mai mare de consumatori folosesc doar aplicatia sau doar magazinul online si aplicatia; asta inseamna ca, daca nu le oferi o aplicatie pentru ambele experiente, nu ai expunere la acel segment demografic de clienti. Optimizarea aplicatiei si noutatile in materie de cautare pe Web devin subiecte fierbinti pentru ca-i ajuta pe retaileri sa ajunga la consumatori noi, mai ales tineri" - Michael Langguth, co-founder la Poq.

Abordari care functioneaza in strategiile de mobile shopping de astazi:

Comerciantii din toata lumea trebuie sa refaca design-ul site-urilor, dar si sa ia in considerare modul in care mobilul schimba modelele de vanzari traditionale.Nu are niciun rost sa le oferi consumatorilor posibilitatea de a naviga, cauta, share-uieste si cumpara pe mobil daca dureaza foarte mult incarcarea aplicatiei pentru ca acest lucru produce frustrare.. Un numar tot mai mare de comercianti trebuie sa le ofere consumatorilor o experienta in aplicatie care sa merite timpul petrecut.. Acest lucru pune la un loc experienta de cumparare, modalitatea de a cauta magazinele si magazinele propriu-zise si creeaza o experienta de top, care pune accent pe gestul de a cumpara.Schemele de fidelizare construite in aplicatii inca de la inceput duc la cresterea vanzarilor, dar multi comercianti din Europa au acum batai de cap cu integrarea fidelizarii.Un mod simplu de a face acest lucru este sa-i oferi clientului posibilitatea sa foloseasca aparatul foto al smartphone-ului pentru a scana un cod de bare sau coduri QR.Este foarte frustrant sa pui ceva in cosul de cumparaturi pe mobil in timpul navetei zilnice de la serviciu si, cand ajungi acasa si deschizi site-ul pe laptop sau tableta, sa constati ca este gol cosul de cumparaturi.. Combinarea contextului cu personalizarea poate fi utila in incercarea de a crea relatii personale cu clientul, o abordare care este tot mai folosita si care este numita ¬hiper-personalizare¬.Comerciantii trebuie sa faca site-uri si aplicatii care functioneaza bine pe toate canalele, dar trebuie si sa vada cum poate procesul de optimizare bazat pe adresa IP si localizare sa ofere site-ul in limba potrivita pentru utilizator.Comerciantii care sunt deschisi la contactul cu clientii pot crea relatii durabile cu acestia.Sa oferi mecanismul de plata corect in functie de nationalitate, nu de pozitia geografica, este un alt element crucial.. Aceste tehnologii sunt acum o realitate si sunt destul de usor de implementat, gratie mobilului. De ce sa nu le incerci?