INFOGRAFIC Doua treimi dintre utilizatorii de internet europeni fac cumparaturi online. Vezi ce pe ce loc se situeaza Romania

Din cei 84% de utilizatorii de internet din UE cu varsta cuprinsa intre 16-74 ani, doua treimi (66%) au cumparat sau au comandat bunuri sau servicii on-line. Aceasta situatie se compara cu 50% dintre utilizatorii care au cumparat on-line in 2007.Peste opt din zece utilizatori de internet din Marea Britanie (87%), Danemarca (84%) si Germania (82%) au cumparat sau au comandat bunuri sau servicii pe internet in 2016. Pe de alta parte, la polul opus Europenii care au facut cele mai putine cumparaturi online sunt cei din Cipru cu 38%, Bulgaria cu 27% iarPe primul loc in preferintele europenilor sa afla achizitionarea de haine si articole sportive 61% urmata de vacante (52%), bunuri de uz casnic (44%), bilete pentru evenimente (38 %) si carti, reviste si ziare (33%)Proportia de cumparatori online este in ascensiune iar cea mai mare crestere se inregistreaza in randul tinerilor.Europenii cu varsta cuprinsa intre 25-54 aniau avut cea mai mare cota de cumparaturi online in randul utilizatorilor de internet din 2016. In 2015, grupa de varsta 16-24 a depasit nivelul mediu al UE ajungand aproape la nivelul tinerilor din categoria de 25-54 ani.Grupa de varsta 16-24 ani a avut cele mai mari procente de cumparaturi online, tinerii fiind interesati de haine si articole sportive (69%), software-ul de jocuri video, alte software-uri si upgrade-uri (28%) si materiale de e-learning (8%).Persoanele intre 25-54 ani cumpara bunuri de uz casnic (49%), bilete pentru evenimente (40%), echipamente electronice (26%), produse alimentare (25%), servicii de telecomunicatii (20%) si hardware de calculator (18%).Persoanele intre 55-74 ani cumpara bilete de calatorie si vacante (57%), carti, reviste si ziare (36%) si medicamente (18%).68% din cumparatori au declarata ca nu au intampinat nicio problema la achizitionarea online.32% dintre cumparaturile online bunuri sau servicii sunt efectuate de la vanzatori din alte tari ale UE. Achizitiile transfrontaliere online indica o buna functionare a pietei unice pentru comertul electronic iar consumatorii aleg sa beneficieze de preturi mai mici. O mare majoritate a cumparatorilor fac cumparaturi on-line de la vanzatori in propria lor tara: 89%.O tendinta de crestere se observa pentru achizitii de la vanzatori din alte state membre (de la 25% in 2012 la 32% in 2016) si de la vanzatori din afara UE (de la 13% in 2012 la 20% in 2016).