Comenziile online la mancare s-au dublat in 2016. Top consumatori online

Topul consumatorilor fideli comenzilor online de mancare este condus de bucuresteni, urmati de clujeni si timisoreni. Aproximativ 81% din totalul comenzilor online de mancare inregistrate in 2016 au provenit din Capitala, peste 11% din Cluj-Napoca si aproape 3% din TimisoaraValoarea medie a comenzilor de mancare este de 56 de lei.Cele mai multe comenzi de pe platforma s-au inregistrat seara, in intervalul orar 19:30 si 20:30, lucru ce arata ca, odata ajunsi acasa, romanii isi doresc sa se relaxeze, nu sa gateasca.Din totalul comenzilor online plasate la nivel national, aproximativ 23% dintre acestea au fost achitate de catre romani cu cardul, restul optand pentru posibilitatea de plata cu cash.Foodpanda.ro este cea mai mare platforma online de comenzi de mancare din Romania, colaborand, in prezent, cu peste 400 de restaurante din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Ploiesti, Oradea, Galati, Craiova, Sibiu si Buzau.