3 sfaturi pentru promovarea online de Valentine’s Day

Citeste mai multe despre: vanzare online • ecommerce • marketing

Studiile au aratat ca in zilele de dinainte de Valentine¬s Day, multi dintre cumparatorii online pleaca de pe site-ul unui magazin fara sa faca vreo achizitie, explica RTB House, companie ce furnizeaza tehnologie de retargetare.Aici incepe competitia dintre retailerii online, pentru care campaniile online bine orientate catre consumator sunt vitale pentru succes. Cand vine vorba de decizii rapide de cumparare, personalizarea este in mod special importanta.Nu conteaza dimensiunile campaniei,De exemplu, daca consumatorii sunt interesati de bijuterii, iar un magazin online are oferte la astfel de produse pe site, pentru a atrage un consumator sa faca o achizitie, ar putea fi necesara si trimiterea unui mesaj personalizat. Prin reactiile rapide de retargetare si prin actiuni precum mesajele directe, magazinele online au posibilitatea de a reimplica utilizatorii la momentul potrivit. Cu ajutorul retargetarii, campaniile pot fi optimizate si prin setarea unor bugete de licitare diferentiate pentru diverse segmente de utilizatori.De exemplu, se poate licita mai mult pentru afisarea anunturilor catre utilizatori care au fost clienti in trecut si mai putin pentru cei care au interes sa cumpere, dar potentialul lor de conversie este mai mic., astfel incat sa descopere cele mai bune oferte pentru ei. In egala masura, creativitatea este un factor cheie care influenteaza procesul de achizitie.De exemplu, afisarea unei date de livrare pe bannerele din site poate fi un detaliu util pentru campaniile corelate cu anumite evennimente. Un logo special sau un sistem de contorizare poate reaminti cumparatorilor ca ziua de Valentine¬s Day sau cea de Dragobete se apropie.Cumparatorii de ultim moment sunt majoritari cand vine vorba de cadourile de sarbatorile dragostei. Pregatirea unei campanii speciale care sa targeteze exact acesti utilizatori si folosirea unui canal online ca sa cresti vanzarile sunt tactici potrivite. In cazul magazinelor clasice, cu prezenta in offline, bannerele de promovare afisate in preajma Valentine¬s Day sau Dragobete pot fi extrem de utile pentru a atrage mai multi vizitatori si, implicit, mai multi clienti.si sa fie directionati catre un consultant.Mai mult, lcare conduce la trafic mai mare in magazin si la o rata de conversie in crestere.Nu trebuie omisa afisarea unei harti cu cele mai apropiate locatii si programul magazinului (in special, daca va fi extins in apropiere de 14 februarie), astfel incat sa-si poata face un plan B, in caz ca nu gasesc cadourile dorite la timp, mai arata specialistii RTB House.