TOP Eurostat: Romania, pe ultimul loc in UE in privinta utilizatorilor de internet atenti la cookie-uri

Eurostat: Romania, pe ultimul loc in UE in privinta utilizatorilor de internet atenti la cookie-uri

Potrivit sursei citate, in Romania, doar 38% dintre utilizatorii de internet cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani constientizeaza ca aceste cookie-uri "sunt folosite pentru a urmari traseul utilizatorilor pe internet", mult sub media UE, de 71%. De asemenea, in Letonia (47%) si Cipru (48%), internautii nu prea dau atentie cookie-urilor In fruntea clasamentului constientizarii cookie-urilor sunt internautii din Olanda (89%), Germania si Finalnda (85%)."Folosirea necorespunzatoare a cookie-urilor este unul dintre motivele care creeaza ingrijorari in privinta drepturilor civile si la viata privata", noteaza Eurostat.