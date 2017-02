Magazinele online care vand in afara granitelor tarii isi cresc vanzarile de doua ori mai repede - studiu

Volumele vanzarilor cu amanuntul la nivel international se preconizeaza ca vor creste cu o rata medie anuala de 25%, intre 2015 si 2020 (de la 300 miliarde de dolari la 900 de miliarde) , de doua ori mai repede, comparativ cu ritmul de crestere al comertului electronic intern.Totodata, retailerii online isi pot creste vanzarile cu 10-15%, in medie, doar prin extinderea portofoiului lor de produse si catre clienti internationali, ofertand si in afara granitelor, se arata in studiul citat.De o crestere si mai mare beneficiaza cei care includ servicii premium: comerciantii cu amanuntul si producatorii care au inclus o optiune de transport rapid in platformele lor online au crescut de 1,6 ori mai rapid, in medie, fata de alti jucatori.Fiecare categorie de produse are potential de a se transforma in premium, atat prin dezvoltarea unor editii de lux, de o calitate superioara, cat si prin oferirea unor servicii net superioare din punct de vedere calitativ, pentru a satisface cerintele clientilor mai putin sensibili la pret.Producatorii ar putea beneficia de avantajele comertului elecronic prin ocolirea intermediariilor si oferind produsele online direct clientului final. In aceasta zona folosirea comertului online international ile poate cretse vanzarile cu 30% comparativ cu alte grupuri de retaileri.Clientii de pe majoritatea pietelor au, de asemenea, din ce in ce mai mult discernamant, pretentiile lor fiind legate de disponibilitatea produsului si incredere, precum si oferte atractive, ca factori decizivi cand vine vorba de alegerea unui retailer online international.Totodata principalele provocari evidentiate de catre consumatori pentru achizitiile in afara granitelor sunt legate de logistica, incredere, pret si experienta clientilor. Retailerii pot urma o serie de pasi pentru a identifica, cultiva si a raspunde cerintelor din strainatate.Raportul "The 21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity" analizeaza pietele si produsele cu cel mai mare potential de crestere, motivatiile si preferintele clientilor care fac achizitii internationale online si factorii de succes pentru comerciantii care vand cu amanuntul online si care doresc sa se extinda in strainatate. Raportul are la baza o cercetare de piata si realizarea unor interviuri si peste 1800 de raspunsuri primite ca urmare a unui sondaj realizat in randul retailerilor si producatorilor din sase tari.