Cum sa vinzi de Valentine's Day. Sfaturi pentru retailerii online 

Conform Google Trends, evolutia de-a lungul anilor a vanzarilor online din Romania, pentru aceasta sarbatoare, a fost pe un trend ascendent. Cu toate acestea, in acest an preconizez ca vom asista la o mica scadere. Vor fi incasari cu circa 10-15% mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut, iar vanzarile online nu cred ca vor depasi 10 milioane de euro. Este o ocazie excelenta pentru mediul e-commerce sa se ᅡdezmorteascaᅡ dupa luna ianuarie, de aceea comerciantii ar trebui sa profite de aceasta zi", a declarat Liviu Taloi, fondator ECOMpedia.Analiza datelor de pe motorul de cautare Google arata ca, in ultimii ani, vanzarile de Valentine's Day au crescut, ajungand la un maxim de 10% din totalul pe care comerciantii il incaseaza cu ocazia sarbatorilor mari de peste an, respectiv Craciunul si Pastele. Asemenea celorlaltor sarbatori care incurajeaza comertul online, Valentine's Day poate angrena campanii online dedicate.Succesul acestora depinde de cat aleg retailerii online sa investeasca si pentru care produse. De exemplu, magazinele de nisa care desfasoara astfel de campanii, pot ajunge la cresteri importante ale cifrei de afaceri, uneori chiar si de 50% din vanzarile de peste an.Retailerii care comercializeaza produse la mare cautare pentru 14 februarie - cum ar fi florariile online, magazinele cu accesorii, retailerii din sectoarele fashion, home&deco si cadouri - au un avantaj cand desfasoara campanii personalizate de promovare. Extrem de populare sunt si magazinele care au in portofoliu lenjerie intima, costume tematice sau chiar produse erotice.Pentru promovare, sunt recomandate campaniile din online unde predomina marketingul vizual, pe platformele de social media, Facebook, Instagram si Pinterest. Aceste campanii ar putea sa inceapa in jurul datei de 1 februarie. Pe Facebook, cea mai populara retea sociala din Romania, ar trebui derulate campanii care incurajeaza interactiunea si dialogul, prin care clientii pot gasi idei de cadouri potrivite.Pe masura ce interesul comercial creste, cresc si cautarile pe motoarele de cautare, comerciantii fiind sfatuiti sa investeasca si in publicitatea de tip Adwords. Cautarile se fac in doi pasi. In prima instanta, atunci cand sunt cautate ideile de cadou, se foloseste o formula de tipul "[nume] idee - cadou". Dupa ce ideea a fost identificata, se adauga cuvinte precum "pret", "cost", "ieftin". Acesta este, pe scurt, mecanismul care genereaza comenzi pe platformele retailerilor online.In ceea ce priveste cosul mediu pentru Valentine's Day, datele din anii precedenti au aratat ca oscileaza intre 80 si 150 de lei. Sunt insa categorii si nise pentru care valorile cresc, cum ar fi florariile online, magazine premium cu accesorii sau restaurante.In cazul retailerilor din sectorul electro IT, comanda medie va fi semnificativ mai mare decat a celorlalti comercianti, pana la 400 - 500 de lei, in cazul in care acestia aleg sa desfasoare campanii online de promovare cu ocazia Valentine's Day.De asemenea, cumparatorii ar trebui sa caute din timp produsele pe care si le doresc si sa verifice cu atentie stocurile. Daca in dreptul produsul afisat apare textul "stoc furnizor", inseamna ca exista posibilitatea ca magazinul sa nu-l aiba in depozit, ceea ce presupune un timp de livrare mai mare. E recomandat ca cercetarea si cumpararea de cadouri sa se deruleze pana pe 10 februarie, cel mult, astfel incat produsele sa poata fi livrate de curieri in timp util.ECOMpedia.ro este un platforma de promovare a e-commerce-ului si marketing-ului online. Vizate sunt piata de e-commerce, business, marketing si comunicare, usability si optimizarea conversiilor.