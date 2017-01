Topul tehnologiilor care influenteaza comertul online

Citeste mai multe despre: tehnologie • ecommerce

Pentru a avea cat mai multe avantaje, magazinele online trebuie sa se concentreze si mai mult pe inovarea solutiilor care sa inteleaga nevoile clientilor si sa optimizeze experienta din online a fiecarui utilizator.Aceste 3 trei tendinte arata la ce conditii ar trebui sa se adapteze companiile:Anul 2016 a fost anul comertului conversational, cand au inceput sa fie tot mai folosite aplicatiile de chat si interfetele care inteleg limbajul natural pentru a interactiona cu oameni, branduri sau servicii. Studiile realizate de Gartner au aratat ca brandurile vor pierde aproximativ 15% din consumatori daca nu raspund celor care ii contacteaza prin intermediul social media. Un alt studiu, desfasurat de Bain & Company, a aratat ca atunci cand raspunde consumatorilor folosind retelele sociale, un brand se poate astepta la o crestere a castigurilor medii pentru un consumator, intre 20 si 40%.Aplicatia Messenger dezvoltata de Facebook a fost nominalizata ca fiind una dintre cele mai importante mijloace de comunicare cu clientii. Cand sunt folosite corespunzator, aceste aplicatii de chat fac interactiunea cu clientii mult mai eficienta si responsive, chiar daca acest tip de comunicare poate fi automatizata. Comunicarea prin social media poate stimula numarul de interactiuni, dar si angajamentul consumatorilor fata de brand, avand acelasi impact ca cel pe care il are un asistent personal. De exemplu, comunicatorii din spatele brandului pot furniza raspunsuri la mai multe intrebari, folosind informatii sigure despre un anumit client, pot oferi informatii despre livrari speciale sau despre produsele disponibile.Ecranul telefonului mobil a crescut atat de repede in utilizare, incat acum este cea mai folosita platforma digitala, cu un total de activitate pe smartphone si tablete care insumeaza doua treimi din timpul petrecut in media digitale. Jumatate din acest timp este, in general, alocat aplicatiilor pentru smartphone, potrivit unui studiu derulat la nivel international de ComStore.Consumatorii fideli ai unor branduri nu agreeaza site-urile care nu sunt mobile friendly sau nu au functionalitati disponibile in mod offline. Studiile arata ca 37% din useri folosesc aplicatiile de e-commerce si retail pentru o perioada de o luna dupa ce le instaleaza. Aceste date se refera la faptul ca 63% din utilizatorii care au interactionat cu brandul prin intermediul aplicatiei, nu vor mai folosi aplicatia in urmatoarea luna.Performantele scazute ale aplicatiilor au determinat brandurile sa se orienteze catre site-urile mobile responsive si mai nou catre Aplicatiile Web Progresive care au un timp de raspuns foarte scurt si se comporta exact ca o aplicatie de mobil. Aplicatiile web progresive combina avantaje ale browserului web si ale aplicatiilor mobile, si elimina foarte multe inconvenientele acestora.Cu ajutorul acestui tip de aplicatii brandurile pot renunta la investitiile ridicate in proiectarea de aplicatii care sa se adapteze fiecarei platforme in parte si totusi sa satisfaca nevoile fiecarui consumator."Deep learning" este acum un element cheie pentru multe industrii, inclusiv e-commerce. Un exemplu foarte bun sunt tehnologiile de retargetare, deja folosite de ceva timp, unde acesti algoritmi schimba intr-un ritm alert modul in care activitatile de retargetare se desfasoara.Intelegerea analizei datelor presupusa de deep learning poate oferi informatii mult mai clare despre intentiile pe care consumatorii le au atunci cand ajung pe un site web, poate ajuta jucatorii din e-commerce nu numai in a targeta eficient, dar, de asemenea, in a face achizitiile online mai accesibile decat au fost pana acum.