TOP Eurostat: ​28% dintre locuintele din Romania, fara acces la internet

Cea mai scazuta penetrare a accesului la internet in Uniunea Europeana se inregistreaza in Bulgaria (64% dintre gospodarii sunt conectate) si Grecia (68%).Romania imparte al treilea loc din coada cu Lituania (72%).In schimb, Romania si Bulgaria sunt tarile UE care au facut cele mai mari progrese in raspandirea accesului la internet in randul utilizatorilor casnici: un salt de circa 30 de puncte procentuale din anul 2010 pana in 2016.La nivelul intregii UE, 85% dintre locuinte au acces la internet, conform datelor pentru anul 2016, mai arata Eurostat.