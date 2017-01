eMAG lanseaza un program pentru ONG-uri si PFA-uri ce produc in Romania. Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a intra in Marketplace

sa aiba o cifra de afaceri de pana la 500.000 de lei, inregistrata in ultimul an fiscal incheiat

sa detina un cod CAEN de productie (cu exceptia industriei alimentare)

produsele sa fie realizate in Romania, cu respectarea tuturor normelor si prevederilor legale

sa vina cu produse de serie, standardizate - acestea pot fi inclusiv produse mestesugaresti, realizate in serii mici.

In programul "Deschide Romania", lansat de eMAG vor intra aproximativ 400 de producatori locali in primul an, si vor lista in jur de 50.000 de produse, iar platforma va genera pentru acestia vanzari de peste 14 milioane de lei potrivit estimarilor companiei. Investitia initiala in acest proiect va ajunge la peste 1 milion de lei.Producatorii locali (ONG-uri cu activitati de productie din care se autofinanteaza PFA-uri, asociatii, afaceri sociale) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:In eMAG Marketplace exista , in prezent, 32 de producatori locali, cu peste 5.000 de produse, listate in 98 de categorii. Cumulat, pana acum, acestia au inregistrat vanzari de peste 600.000 de lei, mai arata reprezentantii companiei."Pentru micii antreprenori romani inscrierea in eMAG Marketplace reprezinta oportunitatea de a accesa milioane de potentiali clienti, iar pentru acestia din urma, cumpararea produselor romanesti pe care si le doresc, simplu si rapid, indiferent de locul din tara in care ele sunt fabricate. Ei vor sprijini astfel micii producatori si traditiile mestesugaresti. O cerere crescuta va aduce si noi locuri de munca, iar astfel impactul acestui proiect in cadrul comunitatilor va fi unul de durata", declara Florin Filote, Director eMAG Marketplace.Unul dintre principalele avantaje ale programului il reprezinta piata de milioane de clienti pe care producatorii locali o vor putea accesa odata cu listarea in eMAG Marketplace. Acestia vor beneficia si de comisioane mai mici, in medie, cu 50% fata de cele standard, iar ONG-urile inscrise in proiect vor beneficia de comision 0%.In plus, pentru a fi mai usor de identificat de catre clienti, produsele din program vor fi semnalizate, pe site si in aplicatia mobila eMAG, cu logoul "Deschide Romania". 30 de angajati eMAG implicati in noul proiect le vor oferi producatorilor suport pentru respectarea cerintelor legale in ceea ce priveste productia, documentarea si comercializarea online a produselor.