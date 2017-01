Personalizarea - cel mai important trend in e-commerce in 2017. Cativa pasi simpli sa-ti personalizezi magazinul online

In urma unei analize a publicatiilor de specialitate, studiilor si rapoartelor privind comertul online a rezultat ca personalizarea se afla in topul trendurilor anul acesta si tot mai multi clienti asteapta de la companii oferte sau mesaje publicitare individualizate."Provocarea majora pentru un retailer on-line este de a face clientii sa simta ca sunt speciali. Nu vor sa fie unul dintre miile de consumatori, ci vor sa se simta destinatarul unic, care poate conta pe produse, continut, metode de comunicare si servicii personalizate ", a declarat Aleksandra Lenartowicz, PayU.Nu este o observatie ocazionala, ci un fenomen confirmat de date. Un studiu efectuat de AgileOne (companie care analizeaza comportamentul consumatorilor) arata ca 70% dintre americani si britanici doresc "experiente" cat mai personalizate, in timpul cumparaturi on-line.De asemenea, agentia de cercetare BIA / Kelsey estimeaza ca cheltuielile de publicitate, care includ localizarea consumatorilor, adica, personalizarea geografica, vor creste de la 4,3 miliarde de dolari in 2014, pana la 18,2 miliarde de dolari in 2019.Pentru a tine pasul cu asteptarile consumatorilor, este necesar ca afacerea sa se orienteze catre consumator. Acest lucru poate insemna schimbarea modului relatiei cu clientii, implementarea noilor tehnologii in ceea ce priveste plata sau livrare, precum si o noua abordare in analizele de Internet, se arata in analiza PayU."Detinerea unui magazin online, centrat pe utilizator aduce un avantaj competitiv. Site-urile care ofera o experienta bazata pe context nu au nevoie ca clientul lor sa fie conectat la site-ul respectiv pentru a obtine informatiile necesare care sa-l ajute sa ia decizia de cumparare", explica Khan Uddin, expert in comertul electronic.Personalizarea "one-to-one" va fi cheia succesului in comertul electronic, in 2017. Stiind ceea clienti isi doresc inainte ca ei sa actioneze si oferindu-le asta va duce la creearea unei comunitati tot mai mare de clienti fideli. Este importanta de mentionat ca cheia pentru a personaliza este abilitatea de a colecta si utiliza date privind clientii."Cantitatea de date disponibile permite ca produsele, anunturile si continutul sa fie adresate oamenilor potriviti la momentul potrivit, pe web si retelele sociale. Personalizarea va deveni din ce in ce mai sofisticata (adaptarea la nevoile individuale ale consumatorilor ) si va fi o tendinta de comert electronic in 2017, "crede Kit Smith, scriitor de continut in Brandwatch, o companie de marketing.Potrivit Irinei Weber, specialist eMarketing, un exemplu de lider in personalizare este Amazon. Gigantul american personalizeaza intreaga calatorie de cumparaturi pentru clienti - incepand de la momentul intrarii pe site-ul prin procesul de cautare a produsului pana la plata si livrare.Utilizatorii de internet sunt asaltati de reclame. Cele mai multe dintre anunturile nu declanseaza nicio reactie utilizatorilor de internet. Asigurati-va ca anunturile de produse sau servicii sunt personalizate si ca acestea ajung la acei clienti care ar fi de fapt interesati de ele (chiar daca aceasta inseamna sa reduca in mod semnificativ grupul tinta).Clientilor le place sa fie tratati special. Asigurati-va ca clientul dvs. se simte in acest fel, atunci cand ajunge la compania dumneavoastra (prin intermediul site-ul dvs., Facebook sau prin telefon). Tot ce trebuie este un pic de curtoazie si un nivel ridicat de servicii pentru clienti.Daca nu stii unde sa aloci surplusul financiar, alege programele de Analytics. Personalizarea necesita o buna cunoastere a utilizatorilor - mediul lor, preferinte, comportament. Si in afara de aceasta, capacitatea de a colecta si procesa datele utilizatorilor de Internet este esentiala.Utilizatorii de internet isi satisfac nevoiile din ce in ce mai repede. Si tu ar trebui sa-i ajuti sa o faca. Urmareste indeaproape informatiile care ar putea crea nevoia de cumparaturi pentru clientii dumneavoastra. De exemplu daca produci tricouri cu imprimeuri unice, clientii dumneavoastra sunt in principal copiii care folosesc in mod constant smartphone-uri, si intreaga lume este inebunita dupa Pokemon GO? Poate ca este un moment bun ca acele creaturi pline de culoare sa apara pe tricourile dvs cu o optiunea de-a le da nume proprii.De precizat este ca o personalizare buna necesita resurse financiare considerabile. Cu toate acestea, potrivit expertilor, este cea mai tare tendinta in comert electronic si merita sa investesti.