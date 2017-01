E-commerce in Romania: 5 milioane de euro au cheltuit romanii in medie pe zi in 2016

Potrivit studiului, magazinele online au inregistrat cresteri semnificative ale traficului generat de dispozitivele mobile: peste 50% din vizitele pe site-uri se fac de pe mobil, in detrimentul desktop-ului astfel rata de penetrare a dispozitivelor mobile de tip smartphone a ajuns de la 50% (in 2015), la 70% (in 2016).Numarul de comenzi de pe mobile a crescut la 35-40% din totalul cumparaturilor online comparativ cu 25-30%, in 2015.Un studiu Consumer Report 2016 arata ca romanii folosesc smartphone-ul in social media pentru vizualizare de continut video, browsing, gaming verificare mail iar principala provocare a magazinelor online ramane optimizarea temei de mobilTotodata de Black Friday, romanii au cumparat online produse in valoare de 130 milioane euro comparativ cu anul 2015 cand au cumparat in valoare de 100 milioane de euro. De precizat este ca romanii platesc online cu cardul in special cand achizitioneaza servicii iar metoda preferata ramane plata ramburs (la livrare) in proportie de 90%.In ceea ce priveste categoriile de produse vandute online raman in top ca si in 2015 produsele din gama Electro-IT&C, produsele de tip Fashion & Beauty, produsele pentru casa si decoratiuni si produse destinate copiilor.Din punct de vedere al numarului de magazine online, GPeC estimeaza ca acesta a ramas asemanator cu cel din 2015, respectiv aprox. 5.000 de magazine online care sunt suficient de relevante din punct de vedere trafic si comenzi in asa fel incat sa poata fi luate in calcul. Totusi, cercetarile arata ca exista peste 20.000 de website-uri pe domeniu .RO care au functie de "adauga in cos", asadar pot fi considerate magazine online dar traficul mic inregistrat de acestea le face nesemnificative in peisajul e-commerce autohton."2016 este primul an in care am inceput sa asistam la profesionalizarea industriei, toti actorii implicati in e-commerce fiind mult mai responsabili, mai focusati si dand dovada de maturitate in business. Inclusiv consumatorii romani au evoluat si multi din ei sunt foart bine pregatiti si informati in privinta cumparaturilor online.Tocmai de aceea, trend-ul anului 2017 va fi focusul pe client si pe nevoile lui, servicii de vanzare si post-vanzare calitative, anticiparea dorintelor consumatorilor si oferirea unor experiente placute indiferent de touch point-ul in care se regaseste clientul, fie el online sau offline", a declarat Andrei Radu (fondator si CEO GpeC)Analiza Gpec.ro se bazeaza pe informatii, cifre si estimari facute de 2Performant, Breeze Mobile, Consumer Report 2016, GPeC, Internet World Stats, mobilPay, RomCard si Visa Romania.