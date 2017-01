Obiceiurile de navigare online in 2016: Gadgeturile care castiga tot mai mult teren si cum maximizezi eficienta in comertul online

Captarea atentiei utilizatorului cu un indemn - Call-to-action - si evidentierea clara a valorii adaugate a produsului

Interactiunea utilizatorului cu site-ul trebuie sa ofere o experienta placuta de navigare pe mobil: meniul trebuie sa fie cat mai vizibil, principalele categorii de pe site trebuie sa fie vizibile pe homepage, dar sa existe si butoane de filtrare pentru a gasi mai usor produsele dorite

Indemnul la actiune trebuie sa fie bine evidentiat - cosul de cumparaturi sa fie afisat in locul potrivit si sa existe un sistem de afisare a etapelor in care se afla comanda

Procesul de cumparare este influentat de experienta de navigare pe site. Viteza de incarcare a paginii devine, astfel, foarte importanta

Este recomandata testarea constanta a diverselor elemente din pagina (continut, design, metoda de livrare si securizarea datelor). Scopul este de a identifica impactul si de a aduce imbunatatiri site-ului in acord cu nevoile vizitatorilor

Dispozitivele mobile reprezinta unul dintre mediile cele mai populare de pe care oamenii acceseaza internetul. Cel mai des le folosesc pentru a cauta diverse informatii, produse de care sunt interesati sau pentru a identifica locatia unui magazin fizic, potrivit unui studiu realizat de agentia de marketing online Today's., dar telefonul are un rol decisiv in procesul de research. Astfel, peste 53% din persoanele cu varsta de peste 16 ani din Romania care detin un dispozitiv mobil il utilizeaza pentru navigare online, in special pentru a cauta informatii despre anumite produse sau servicii pe care le doresc, dar si pentru a localiza magazinele fizice sau chiar de a impartasi recenzii si opinii cu alti utilizatori.Studiul arata ca, restul de 34% au obtinut informatii in magazin sau prin contact telefonic. Mai mult, 42% din utilizatori isi folosesc telefonul pentru a initia procesul de cunoastere a marcii si pentru a cauta sfaturi si opinii ale altor cumparatori. Cei mai multi dintre cei care utilizeaza smartphone-ul in scopul cautarii de informatii online despre produse si servicii sunt tinerii pana in 25 de ani. Ei reprezinta 91% din totalul detinatorilor de telefon, urmati indeaproape de cei intre 25 ¬ 34 de ani.In acest context global al cresterii influentei telefonului, tendinta in care se inscrie si Romania, specialistii Google ofera