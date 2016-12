Romanii care nu au folosit niciodata internetul. Si alte date esentiale pentru afacerile online

30% dintre romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani nu au folosit niciodata internetul, releva datele Eurostat prezentate marti. Tara noastra este a doua in UE la rata de neutilizare a netului, dupa Bulgaria, unde 33% din cetatenii din categoria de varsta mentionata nu au intrat niciodata online.Imediat dupa Romania vin Grecia (28% dintre cetatenii de 16-74 de ani nu au folosit niciodata internetul) si Portugalia (26%).La polul opus in clasamentul neutilizarii netului sunt Danemarca si Luxemburg (cate 2%), Suedia (3%), Marea Britanie si Finlanda (cate 4%).La nivelul intregii Uniuni Europene, 14% dintre cei de 16-74 de ani nu au intrat niciodata pe internet.Revenind la Romania, 60% dintre cetatenii cu varste intre 16 si 74 de ani au folosit internetul in ultimele 3 luni, 66% l-au folosit in ultimele 12 luni, 56% cel putin o data pe saptamana si 42% zilnic sau aproape zilnic.La nivelul general al Uniunii Europene, 82% dintre cetatenii cu varste intre 16 si 74 de ani au folosit internetul in ultimele 3 luni, 84% l-au folosit in ultimele 12 luni, 79% cel putin o data pe saptamana si 71% zilnic sau aproape zilnic.Cei mai multi internauti din UE intra pe net in primul rand pentru a trimite si citi e-mailuri, iar pe locul al doilea vine cautarea de informatii despre bunuri si servicii. Cei cu varste de 16-24 ani utilizeaza cel mai mult retelele sociale, cum sunt Facebook, Twitter sau Google Plus.La cautarea de informatii despre bunuri si servicii, categoria 25-54 de ani este pe primul loc, urmati de cei de 55-74 de ani, dupa care vin cei de 16-24 de ani.In Uniunea Europeana, 55% dintre cetatenii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani au cumparat de pe net in ultimele 12 luni. In Romania, proportia este de numai 12%, tara noastra fiind pe ultimul loc in UE la acest capitol.Si Bulgaria are o rata mai mare de cumparatori online la aceasta categorie de populatie: 17%. Si asta in conditiile in care vecinii de la sud au cea mai scazuta rata de utilizare a internetului: 62%, fata de cei 66% ai Romaniei.La nivel european, cei mai multi cumparatori online de bunuri si servicii sunt barbatii. Dupa varsta, cei de 25-34 de ani si de 35-44 de ani sunt cei mai multi in randul celor care fac cumparaturi de pe internet.De asemenea, cei mai multi cumparatori online sunt din categoria celor cu studii superioare, urmati de cei cu liceu si de cei care au urmat doar scoala generala.In fine, la nivelul UE, salariatii si liber profesionistii sunt principala categorie de cumparatori online, urmati de studenti.Ca sume cheltuite, categoria cea mai numeroasa dintre europenii care au cumparat de la magazine online in ultimele 3 luni este formata din cei care au cheltuit intre 100 si 500 de euro, urmati de cei care au platit 50-100 de euro.Ce cumpara cel mai mult europenii pe net? In primul rand haine si articole sportive, urmate de vacante si de bunuri de uz casnic, inclusiv jucarii sau mobila. Pe urmatoarele locuri vin biletele la concerte si alte evenimente, iar apoi cartile.