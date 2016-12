Site-ul Compari.ro, cumparat de un grup din Cehia

Citeste mai multe despre: site • naspers • vanzare • rockaway • compari

"Aceasta tranzactie este importanta din mai multe puncte de vedere, intrucat prin achizitionarea site-urilor Compari.ro, Arukereso.hu si Pazaruvaj.com am facut demersuri pentru atingerea pozitiei de lider de piata. Grupul Rockaway detine comparatoare pe piete in plina expansiune, astfel incat si pe viitor schimburile de experiente si sharingul de informatii vor facilita atat cresterea cat si experienta pozitiva a utilizatorilor”, a declarat Jakub Havrlant, directorul general al Grupului Rockaway.Grupul Rockaway mai detine Heureka, site de comparare, lider de piata, in cehia si slovacia.Arukereso.hu este unul dintre cele mai mari site-uri de comparare din Ungaria, iar Pazaruvaj.com, din Bulgaria.Compari.ro, comparatorul lider de piata din Romania, este si un ghid online de shopping, ce vine in ajutorul userilor inca din 2005. In prezent, vizitatorii site-ului pot conspecta ofertele a aproape 1000 de magazine online si pot cauta printre peste 4,5 milione de produse, anunta reprezentantii companiei.Grupul sud-african Naspers mai controleaza, in prezent, pe piata locala, eMag, OLX, Autovit si Pay U.Achizitia a fost facuta de Grupul Rockaway cu sprijinul financiar oferit de Daniel Křetínský, Patrik Tkáč si PPF Group.