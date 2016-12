Calculator versus telefon: pe care il prefera romanii pentru cumparaturile online si de ce

Citeste mai multe despre: telefon • calculator • cumparaturi online

In e-commerce, comenzile sunt finalizate in proportie de 70-80% de pe PC.Procentul este relativ la cat de bine este optimizat site-ul magazinului, dar si nisa pe care activeaza. Din experienta acumulata in mai bine de un deceniu de agentia Today's, specialistii acesteia au observat ca romanii prefera de foarte multe ori, chiar si in cazul magazinelor online, sa plaseze comenzile telefonic, sa intrebe de stocuri, de conditiile de livrare sau sa solicite alte detalii. Astfel, aproximativ 50% din comenzi sunt telefonice, dar in acest context e foarte probabil ca informarea sa fi fost derulata inainte pe telefon sau tableta.Cat despre marcile de dispozitive, cele mai multe comenzi sunt plasate de pe telefoane iPhone sau tablete iPad. Se mentine si aici o tendinta observata si in preferintele de popularitate si achizitie a telefoanelor, Samsung Galaxy S6 sau Galaxy S7 urmand in acest top. Aceste modele de la Apple si Samsung sunt insa premium, cu preturi de peste 3.000 de lei.Totusi, acestea nu sunt reguli care nu se pot schimba in urmatorii doi ani in comertul online local. Today's confirma ca a observat deja pentru clienti de-ai sai cazuri in care mai mult de jumatate dintre cererile de oferta sau contactari prin formular vin de pe dispozitive mobile.In cele mai bune momente, pana la 80% din aceste cereri au fost plasate de pe telefoane. Cele mai multe astfel de actiuni se inregistreaza indeosebi in cazul clientilor non-e-commerce, care au doar site-uri de prezentare ce genereaza prospecti, precum: cabinete de avocatura, medicina privata, automotive etc. Prin completarea formularelor de cerere de oferta, potentialii clienti doar isi exprima interesul pentru anumite produse sau servicii si intentia de a le accesa, insa nu realizeaza achizitia propriu-zisa direct pe site.