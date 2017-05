Reduceri de impozit pentru fermierii cu pierderi in urma inghetului din aprilie

Citeste mai multe despre: fermieri

"Pierderile inregistrate din cauza inghetului din aceasta primavara se stabilesc de catre comisiile locale. In primul rand, acestea stabilesc norma de venit fata de ceea ce s-a estimat, iar fermierii afectati vor fi ajutati prin reducerea impozitelor pe norma de venit. Sunt zone cu culturi pomicole si viticole afectate semnificativ in anumite parti ale tarii, dar pe areale mici, si nu din cauza zapezii cazute, ci mai ales din cauza gerului care a urmat, de minus 5 ¬ minus 6 grade in unele zone", a declarat Petre Daea, citat de Agerpres.Seful de la MADR sustine ca pierderile sunt in special in pomicultura si viticultura, insa culturile din camp nu au avut de suferit de pe urma inghetului."Sunt pierderi pe anumite zone, dar nu asa cum s-a alarmat lumea. Au aparut informatii sub impulsul momentului, al temerilor ca lucrurile se vor strica iremediabil. Am fost peste tot in zonele unde s-au declarat distrugeri de cultura. De exemplu, in judetul Mehedinti, pe Valea Cosustei si pe Valea Motrului, au fost afectati semnificativ pomii fructiferi, la fel si via de la Corcova, dar nu toate culturile au fost compromise total. In schimb, in sudul judetului, la Jiana, lucrurile stateau cu totul altfel. Intr-adevar, pe zone restranse, inghetul a produs pierderi la pomi si la vita de vie, dar in agricultura, in fiecare an, ne confruntam cu astfel de probleme din cauza unor conditii meteorologice nefavorabile", a mai spus ministrul.Reprezentantii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (ASAS) au transmis joi un comunicat in care atrageau atentia ca fenomenele climatice din ultima perioada au dus la pierderi in pomicultura si viticultura, de pana la 100% la nuc in zona colinara, iar in perioada urmatoare trebuie determinate pagubele inregistrate, precum si constatarea si transmiterea daunelor catre comisiile locale.Conform ASAS, la prun, la Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti - Maracineni, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicola (SCDP) din Ramnicu Valcea, SCDP Tg. Jiu, SCDP Voinesti, s-au inregistrat pierderi de pana la 95%. In zona Iasi si Bistrita nu au fost inregistrate pierderi mai mari de 35%. La cires au fost puternic afectate culturile in aceleasi zone ca si prunul, in proportie de 95%. In zona Iasi, ciresul a fost afectat in procent de 35%. In schimb, la piersic si cais: zona principala Dobrogea nu a fost afectata, dar nucul este distrus 100% in zona colinara.Informatiile transmise de ASAS arata ca in cazul culturii de capsun inghetul a produs pagube de 90% in zona colinara.De asemenea, reprezentantii institutiei precizeaza ca este necesara determinarea cu rigoare a pagubelor inregistrate (prin sectionarea organelor de rod), constatarea si transmiterea daunelor catre comisiile locale, dar si plata cat mai rapida a primelor de asigurare la producatorii asigurati. In eventualitatea sustinerii de catre MADR a pierderilor, contravaloarea lucrarilor tehnologice deja efectuate in livezi pana la inregistrarea pagubelor este de circa 2.500 lei/ha.In domeniul viticulturii, ingheturile tarzii au afectat lastarii principali si implicit productia, diferentiat in functie de amplasarea plantatiilor viticole si pornirea in vegetatie a soiurilor vinifera.In podgoriile din nordul Moldovei, inghetul a condus la pierderi mari de 70 - 90%, iar in partea de sud si sud-est a Moldovei (Dealu Bujorului), temperaturile negative au afectat lastarii principali si productia in proportie de 15 - 90%. In Dobrogea (Murfatlar) nu s-au inregistrat pierderi datorita dezmuguritului intarziat al majoritatii soiurilor. In podgoriile din Transilvania (Blaj) se estimeaza pierderi intre 20 - 80% in cazul amplasarii plantatiilor pe ses.In podgoria Dealu Mare, temperaturile scazute au afectat partial productia (15 - 50%), iar in vestul tarii, pierderi mai mari se inregistreaza la ses si mai putin pe versanti si platouri. O situatie aparte o prezinta plantatiile din centrele viticole Bujoru si Pietroasa, unde se estimeaza pierderi si in plantatiile viticole amplasate pe versanti, de pana la 60%."In concluzie, starea de vegetatie a plantatiilor viticole la acest moment este buna, cu exceptia plantatiilor viticole amplasate la ses si la baza pantei din majoritatea arealelor viticole, unde se estimeaza pierderi de productie cauzate de brume si ingheturi tarzii, cuprinse intre 15-100%. Gradul de afectare a rodirii plantatiilor de vie va putea fi stabilit mai precis ulterior, cand plantele intra in vegetatie normala", se arata in comunicatul ASAS.