Ministerul Agriculturii: Strangem date in vederea unor eventuale ajutoare si scutiri de taxe pentru fermierii afectati de frigul din aprilie

La aceasta data monitorizarea suprafelor estimate afectate se afla in derulare, situatia acestora modificandu-se permanent in urma centralizarii comunicarilor din teritoriu.

La nivelul structurilor teritoriale se are in vedere monitorizarea culturilor agricole si eventualele influente manifestate de fenomenele nefavorabile, urmand ca datele sa fie centralizate prin Centrul operativ pentru situatii de urgenta. In functie de posibila evolutie a acestor fenomene vor fi analizate si posibilitatile de identificare a unor masuri de compensare a eventualelor pagube.

In acelasi timp, pentru persoanele fizice, individual sau intr-o forma de asociere, in cazul inregistrarii de pierderi ca urmare a unor fenomene meteo nefavorabile (grindina, inundatii, seceta, altele) de peste 30 % din suprafetele destinate productiei agricole, norma de venit pe baza careia se calculeaza impozitul datorat statului, se reduce proportional cu pierderea respectiva (aplicarea prevederilor art.73 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal).

Constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor se face de catre o comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, un reprezentant al directiei agricole judetene si un reprezentant al directiei generale regionale a finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la solicitarea producatorilor agricoli.

De asemenea, producatorii de struguri pentru vin pot accesa prin Programul National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018 masura de asigurare a recoltei de struguri vin, valoarea sprijinului reprezentand 80% sau 50% din costul primelor de asigurare, in functie de fenomenele meteo asigurate.

"Centrul operativ pentru situatii de urgenta organizat la nivelul MADR monitorizeaza si evalueaza permanent efectele diferitelor incidente de mediu asupra culturilor agricole, prin solicitarea de situatii estimative centralizate, la nivel de judet, intocmite de catre Comitetele locale pentru situatii de urgenta/Comitetele judetene pentru situatii de urgenta si Directiile pentru Agricultura Judetene" - a informat MADR.



Reamintim ca pe 20 aprilie, producatorii de legume si fructe reuniti intr-o asociatie de profil au transmis o crisoare Ministerului Agriculturii, in care i-au cerut sa aiba in vedere masuri de sprijin, inclusiv financiare, pentru depasirea ificultatilor cauate de scaderea brusca a temperaturilor, din ultimele zile.



"Am rugat Ministerul Agriculturii sa gandeasca o strategie de depasire a acestui moment. Trebuie gandit ceva in sprijinul fermierului. Pe un program de minismis ajutat cu o valoare, acolo unde se dovedesc indeplinite conditiile, cu Ministerul Finantelor, de vazut o scutire de impozite, sa scadem presiunea de pe fermier, care a facut niste lucrari tehnologice, taiatul, sunt deja 4 stropiri facute pana la ora actuala si ar fi pacat sa ne alegem cu agume uriase" - a declarat, pentru HotNews.ro, Aurel Tanase, presedintele Organizatiei Interprofesionale pentru Produse Agroalimenare (OIPA) Legume-Fructe.



El a atras atentia ca pericolul cel mai mare este la pomii fructiferi, infloriti sau in curs de fructificare. "Pericolul mare este deja la speciile timpurii, in primul rand la capsuni, cirese, prune si este in plina inflorire si marul", a spus Tanase.



Afectate de racirea vremii si de diferentele mari de temperaturi intre zi si noapte ar putea fi si legumele termofile crescute in solarii si sere -In schimb, pentru suprafetele care s-au infiinat in primavara - mazare, lucerna, furaje, porumb, floarea-soarelui - precipitatiile din utlima perioada ar putea fi benefice, a mai aratat el.

