Alimente "bio"? Nou sistem de certificare electronică al UE penru importurile de produse ecologice

Executivul comuniatr sustine ca acest sistem de e-certificare "va contribui la consolidarea dispozitiilor privind siguranta produselor alimentare si la reducerea fraudelor potentiale".Sistemul va reduce, de asemenea, sarcina administrativa a operatorilor si autoritatilor si va furniza date statistice mult mai cuprinzatoare cu privire la importurile de produse ecologice.Atat certificarea pe suport de hartie, cat si e-certificarea vor fi utilizate pe durata unei perioade de tranzitie de 6 luni. Incepand din 19 octombrie 2017, importurile de produse ecologice vor fi acoperite doar prin e-certificare."Angajamentul nostru fata de o certificare si fata de masuri de inspectie stringente constituie o componenta importanta a standardelor de siguranta a produselor alimentare ale UE. Aceste standarde inalte ne-au permis sa devenim cei mai buni furnizori de produse alimentare din lume, insa trebuie sa depunem eforturi continue pentru a gasi modalitati noi si superioare de a obtine rezultate si mai bune. Aceste noi reguli vor imbunatati trasabilitatea produselor ecologice, care reprezinta o importanta piata in crestere", a afirmat comisarul UE pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan.In practica, modificarile vor necesita adaugarea acestor certificate de import la Sistemul de control al comertului si de expertiza (TRACES) - sistemul electronic existent al UE pentru urmarirea deplasarii produselor alimentare pe teritoriul UE.Accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, sistemul TRACES a aratat ca faciliteaza comertul permitand partenerilor comerciali si autoritatilor competente sa obtina cu usurinta informatii privind deplasarea transporturilor lor de produse si accelerand procedurile administrative. El s-a dovedit, de asemenea, a fi un instrument nepretuit pentru facilitarea reactiilor rapide la amenintarile privind sanatatea prin urmarirea deplasarilor transporturilor de produse si facilitarea gestionarii riscurilor prezentate de transporturile respinse.In urma recomandarilor Curtii de Conturi Europene si a unei cereri din partea statelor membre de a aborda ingrijorarile referitoare la monitorizarea deplasarii produselor ecologice si coerenta controalelor la import, noile reguli vizeaza ameliorarea trasabilitatii produselor ecologice si reducerea fraudelor potentiale. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/1842 al Comisiei a fost publicat la 14 octombrie 2016, modificand Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 in ceea ce priveste certificatul de inspectie electronic pentru produsele ecologice importate si anumite alte elemente, precum si Regulamentul (CE) nr. 889/2008 in ceea ce priveste cerintele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate si la transmiterea informatiilor.