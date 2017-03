Cate ferme ecologice sunt in Romania

Potrivit sursei citate, Romania a ajuns in anul 2015 la 11.869 de ferme ecologice. Specialistii din piata sustin ca atat suprafetele, cat si fermele din agricultura ecologica au scazut substantial in intervalul 2013 - 2015, din cauza reducerii subventiilor.Datele Eurostat mai arata ca intre 2010 si 2015 numarul fermelor ecologice din Uniunea Europeana a crescut cu 23,4%.Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in Bulgaria (724%), Romania (297%) si Croatia (231%), in timp ce tari precum Marea Britanie sau Grecia au inregistrat cele mai mari scaderi de 31%, respeciv 7%, intre 2010 si 2015.Potrivit datelor Eurostat, in 2015 in Romania existau 11.869 de ferme ecologice, in crestere cu 297% fata de 2010, an in care erau 2.989 de astfel de exploatatii agricole.Cea mai mare crestere a numarului de ferme ecologice din UE a fost inregistrata de Bulgaria. Daca in 2010 existau 718 ferme ecologice pe teritoriul bulgaresc, in 2015 numarul acestora a ajuns la 5.919.In ceea ce priveste suprafata din agricultura ecologica, cele mai mari cresteri au fost inregistrate tot de Bulgaria si Croatia. Astfel, suprafata din agricultura ecologica din Croatia a ajuns in 2015 la 75.883 de hectare, in crestere cu 377% fata de 2010, iar Bulgaria a inregistrat o crestere de 362% a suprafetei, ajungand la o intindere de 118.552 de hectare in 2015.Romania a inregistrat o crestere mai temperata a suprafetei din agricultura ecologica. Daca in 2010 aceasta suprafata ajungea la 182.706 de hectare, in 2015 fermele ecologice se intindeau pe 245.924 de hectare.Potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Agriculturii, numarul de operatori certificati in agricultura ecologica a ajuns in 2015 la 12.231, fata de 3.155 in 2010.Analizand datele puse la dispozitie de Ministerul Agriculturii, se poate observa scaderea sectorului in ultimii ani.In schimb specilistii din piata avanseaza alte cifre, dar sublineaza acelasi trend descendent evidentiat de datele Ministerului Agriculturii."In 2012 numarul de agricultori ecologici a ajuns la 25.000 de agricultori, dar din cauza unor masuri guvernamentale iresponsabile, numarul acestora a ajuns astazi la 10.000- 11.000. Am pierdut 14.000 de agricultori. In 2012 era undeva la aproape 1 milion de hectare in ecologic, dar prin modul in care au gestionat subventiile, au redus numarul agricultorilor ecologici. Era un act normativ prin care se acorda 1.500 de euro pe ferma pe hectar, iar in cele din urma au redus aceasta suma la 150 de euro pe hectar. Era un buget anual si in functie de numarul de solicitanti era stabilita o subventie", a declarat pentru News.ro, secretarul general al Federatiei Nationale a Agriculturii Ecologice, Avram Fitiu.Acesta mai spune ca Guvernul au ajuns sa le dea 200-300 de euro pe ferma, iar prin aceasta masura a ajuns sa descurajeze fermierii de a lucra in agricultura ecologica.Potrivit secretarul general al Federatiei Nationale a Agriculturii Ecologice, costurile unui agricultor care cultiva in sistem ecologic pot fi mai mari cu 30-40% fata de culturile obisnuite.Dincolo de subventiile prea mici, specialistii din domeniu spun ca una dintre cauzele majore ale slabei dezvoltari a agriculturii ecologice in Romania este cerea scazuta pe piata, din cauza puterii de cumparare prea mici.