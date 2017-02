​INFOGRAFIC Romanii cheltuie cel mai mare procent din venituri pe mancare dintre locuitorii UE, dar la restaurant nu prea merg

Potrivit unui infografic interactiv al Eurostat, in Romania, se duce pe mancare 27,9% din venitul unei gospodarii, cel mai mare procentaj din Uniunea Europeana alocat acestor cheltuieli. Media UE este de 11,1%, iar britanicii sunt europenii care aloca cel mai mic procent din veniturile lor acestor cheltuieli, 7,3%, avand in vedere ca locuitorii Regatului Unit au venituri mult mai mari decat ale romanilor.Aici intra practic painea, carnea, pestele, branzeturile, ouale, cartofii, legumele si alte alimente de zi cu zi. Acestea sunt cele cumparate de la magazin si consumate sau preparate acasa.In schimb, daca ne referim la mancarea si bauturile consumate la, romanii sunt pe ultimul loc in clasamentul european al cheltuielilor ca procent din veniturile unei gospodarii.Conform Eurostat, romanii cheltuiesc 1,1% din veniturile gospodariilor la restaurante sau cafenele. La polul opus sunt spaniolii, cu 14,6% din veniturile gspodariilor. Media UE este de 6,8%.