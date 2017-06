Noul StartupCafe.ro, de maine, in versiune beta

Idei si Antreprenori

Prima pagina este organizata modular sub forma de carduri ca sa poti vedea articolele din sectiuni usor atat pe desktop, cat mai ales pe telefonul mobil.

In fiecare sectiune, articolele sunt organizate sub forma unei liste simple, usor de navigat daca citesti de pe telefon sau tableta

Pe mobil ai un meniu simplificat tip “hamburger”, o sectiune de ghiduri, buton de cautare si buton de login

Un nou modul de continut video, pe prima pagina care aduna, intr-un singur loc, articolele cu productii video proprii.

Poti vedea cel mai recent clip video chiar din prima pagina iar in modul pe o coloana, poti accesa si alte articole video recente.

Am regandit complet sectiunea de ghiduri si tutoriale care acum se numeste “Cum sa”.

Poti accesa ghidurile din meniul principal dar si dintr-un meniu expandabil pe coloana din dreapta.

Am pregatit cinci mari sectiuni tematice cu capitole si subcapitole.

In curand, vei putea descarca peste 30 de ghiduri si tutoriale in format PDF.

La finalul tutorialului gasesti un modul cu link-uri de resurse.

Tutorialele sunt realizate, in mare parte din specialisti pe care ii vei putea contacta direct din site

Un nou modul, pe prima pagina de evenimente promovate pentru antreprenori si o pagina calendar unde iti poti selecta evenimentele in functie de orasul in care te afli.

La fiecare eveniment ai un buton care te duce direct in pagina de inscriere a evenimentului. Simplu si rapid!

Daca esti organizator de evenimente ai un modul premium de promovare pe prima pagina, foarte vizibil, cu link direct catre pagina de landing care poate fi chiar formularul de inscriere la evenimentul tau.

Deasemenea, evenimentul tau este inscris automat in pagina cu calendarul evenimentelor viitoare unde utilizatorul isi poate face selectie in functie de orasul in care se afla.

Calendarul se deschide cu trei pozitii de promovare, dupa care afisarea tuturor evenimentelor se face in functie de cel mai apropiat, ca data.

Te poti inscrie la newsletter, simplu si rapid, doar cu o adresa de email (?) sau, daca iti faci cont, poti bifa optiunea in contul tau de utilizator StartupCafe.ro

In curand, vei putea primi newslettere personalizate, in fuctie de domeniile tale de interes

Noul cont de utilizator StartupCafe.ro iti permite, in primul rand, sa contactezi direct, printr-un simplu buton de contact specialisti din domeniile care te intereseaza

In contul tau poti alege, din 15 domenii de specialitate, ce te intereseaza; poti bifa unul sau mai multe domenii.

Odata logat poti comenta la articolele scrise de specialist si poti cere, direct, raspuns de la autori.

Primesti notificari pe email cand autorul iti raspunde si poti continua conversatia direct in contul tau de utilizator inregistrat.

Finantari si accesare fonduri

Marketing Digital (PPC, SEO, SEM, Social Media)

Dezvoltare web si aplicatii

E-commerce

Servicii pentru afaceri (Legal, Conta, HR)

Consultanta de afaceri

Autor Specialist (AS) StartupCafe.ro

Iti afisezi in profil domeniile de expertiza in care poti acorda consultanta

Ai posibilitatea sa publici articole, ghiduri si tutoriale de specialitate

Poti fi contactat de potentiali clienti si primesti lead-uri direct in contul tau de specialist

iti sporesti vizibilitatea (prin expunere la audienta StartupCafe.ro - Hotnews.ro)

te pozitionezi ca expert pe o anumita specializare din domeniul digital

poti scrie in site articole de specialitate si tutoriale cu vizibilitate mare

relationezi direct cu antreprenori interesati de consultanta in domeniul promovarii digitale

poti comenta, evidentiat vizual, la finalul oricarui articol publicat

vei putea participa, ca expert invitat, la workshop-uri si evenimente de specialitate exclusive, organizate de StartupCafe.ro

Din 15 iunie 2017, poti testa noile functionalitati , in special in ce priveste contul de utilizator, contul si profilul de specialist si sectiunea de ghiduri si tutoriale.Un meniu principal simplificat cu sectiuni tematice in care poti naviga simplu si cauta ce te intereseaza:Iti poti face cont si profil pe Startupcafe, in sectiunea special creata pentru specialisti din domenii precum: