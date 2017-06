Profil de antreprenor: Cum arata un roman care isi face firma

9,68% pana la 29 de ani

26,97% intre 30-39 de ani

30,68% intre 40-49 de ani

16,99% intre 50-59 de ani

15,68% peste 60 de ani

13,46% pana la 29 de ani

26,57% intre 30-39 de ani

29,93% intre 40-49 de ani

16,52% intre 50-59 de ani

13,53% peste 60 de ani

Cele mai multe afaceri infiintate in ultimii ani, inclusiv in 2017, sunt legate de realizarea de software la comanda, comert clasic, comert online, iar apoi diferite tipuri de servicii (publicitate, intermediere, design, etc...), arata datele REGnet.ro, firma specializata in infiintari si modificari de firme si PFA.Initiativa antreprenoriala din Romania (SRL, SA) este dominata de barbati, cu 63,17%, restul de 36,83% fiind femei, reiese din distributia pe sexe a asociatilor/actionarilor persoanelor juridice active, potrivit datelor ONRC, analizate de REGnet.ro si in cazul PFA proportiile se pastraza, cu 60,69% barbati si 39,31% femei.Atat in cazul firmelor, cat si in cazul PFA, se observa o usoara crestere a initiativelor antreprenoriale feminine de-a lungul anilor.In ceea ce priveste varsta, profilul unui asociat/actionar al unei firme (SRL, SA) arata cam asa (date ONRC la nivel de tara, din 1990 si pana in prezent):In cazul PFA datele seamana destul de mult, cu mentiunea ca exista un interes mai ridicat din partea tinerilor, dupa cum urmeaza (date ONRC la nivel de tara, din 1990 si pana in prezent):Din analiza firmelor infiintate si/sau modificate de REGnet.ro, in total peste 1.000 de clienti, bancile preferate de acestia sunt ING Bank (50%), Banca Transilvania (40%), Raiffeisen Bank (5%), alte banci - BRD, BCR, UniCredit, etc... - (5%).Rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din 2 afaceri reusesc sa ramana in picioare in Romania, arata calculele REGnet.ro realizate pe baza datelor ONRC din ultimii 25 de ani.De asemenea, o analiza asupra sezonalitatii infiintarilor de SRL si PFA din Romania, realizata pe ultimii cinci ani, releva faptul ca primavara este anotimpul in care initiativa antreprenoriala cunoaste cel mai mare avant.Eliminarea unor taxe si tarife incepand cu 1 februarie 2017 a dat un nou imbold initiativei antreprenoriale din Romania: infiintarile de firme (SRL) au atins un nou record al ultimilor cinci ani, iar infiintarile de PFA au inceput sa creasca din nou, chiar daca nu traverseaza cele mai bune vremuri din istoria recenta.REGnet.ro este un startup specializat in infiintarea si modificarea online a societatilor comerciale (SRL) si persoanelor fizice autorizate (PFA).