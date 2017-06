Ghid VIDEO: Cum infiintezi prima ta firma pentru Start-up Nation. Jurnal de antreprenor

in prima faza - e-adevarat a fost greseala mea, nu am verificat cum trebuie - am fost la ONRC pentru rezervarea denumirii, apoi mi-am dat seama ca se putea verifica si pe site

am verificat pe site, acasa dupa aceea, sa vad mai multe optiuni, am rezervat denumirea, dupa care a trebuit sa ne facem un act constitutiv

Sa zicem ca ai pus deja ochii pe finantarea prin Start-up Nation 2017 si, daca n-ai apucat sa-ti faci firma, te pregatesti sa faci, in zilele urmatoare, o vizita pe la Registrul Comertului (ONRC).Daca asa stau lucrurile, ar trebui sa te cam grabesti; deschiderea aplicatiei prin care se depun planurile de afaceri e anuntata pentru maine (joi 15 iunie 2017) si, daca nu te misti rapid, sansele ca sa poti completa in timp util formularele online scad pe zi ce trece.Cat de repede si simplu iti poti face singur firma (adica fara sa apelezi la cineva care cu asta se ocupa)?Recent, un antreprenor care a trecut prin asta ne-a trimis, pe mail, urmatorul mesaj: “Salut! Am înființat o firmă în aprilie 2017 și am fost nevoit să stau la cozi, am pierdut timp și nu am știut cum să completez formularele la ONRC. După ce am terminat cu înființarea acestui SRL am decis să fac un ghid de înființare în 13 pași”.Alexandru Gabriel Tudor, un tanar de 25 de ani din Targoviste care planuieste sa-si doteze prin Start-up Nation un studio foto a pus pe Youtube un filmulet cu propriul ghid de infiintare a firmei si ne-a trimis link-ul.M-am uitat, mi s-a parut misto ideea si l-am invitat, la primul sau drum prin Bucuresti, in studioul StartupCafe.ro sa povesteasca si altor antreprenori cum a facut si cat a durat.Sunt si eu in febra acestui program Start-up Nation, mi se pare ca este o oortunitate foarte buna pentru multi antreprenori, pentru multe domenii de activitate, si a trebuit sa infiintez o firma.Am o asociatie non-profit cu care mai facem diverse activitati, in primul rand pe plan local dar si pe plan national, promovam niste orase, "Asociatia Recladim Romania" se numeste, deci am mai trecut, oarecum, prin experienta infiintarii unei entitati insa cu asociatiile non-profit nu se merge la Registrul Comertului, e un alt traseu.A fost mai simplu...Sincer, da! Desi a durat mai mult a fost mai simplu, adica nu au fost atat de multi timpi morti.Bun! Si cum ai pornit?Pai, cum se poate vedea pe site-ul ONRC, primul pas este sa ne gandim la denumire - stiam deja ca vrem sa facem un studio foto - si sa rezervam denumirea.Nu-i foarte usor sa gasesti modele potrivite, complete de act costitutiv, de contract de comodat si asa mai departe si, pentru toti acesti pasi pe care a trebuit sa-i urmam am decis sa facem si acest tutorial, poate cineva il va folosi si ii va fi util.Hai s-o luam pe rand: ai rezervat denumirea, apoi ti-a trebuit setul de acte. Modelul de act constitutiv, contractul de inchiriere sau de comodat, dupa caz, si tu spui: "Nu le-am gasit! N-am gasit o forma care sa fie pe placul meu, pe nevoile mele". Unde te asteptai sa le gasesti? La ONRC?Sincer, da! Dupa aceea mi-am dat seama ca ca nu m-am asteptat cum trebuie :) Normal, de bun simt, mi se parea sa le gasesti acolo pentru a te putea misca rapid.Dar, ONRC poate sa spuna: " Vin tot felul de oameni, cu tot felul de firme, de CAEN-uri, structuri de asociere, cu un asociat, cu mai multi asociati, de unde sa stim noi ce modele sa punem pentru ca antreprenorii vor spune ca nu e modelul de care au nevoie!"Sigur, dar daca ne uitam la statistici, anul acesta s-au infiintat peste 40.000 de firme. Adica, sa vedem un pic raportul: 40.000 de firme infiintate cu, sa zicem 10 modele de act constitutiv si 10 modele contract de comodat, efortul pentru ei ar fi fost unul minor ca institutie, dupa parerea mea, insa ajutorul pe care l-ar fi dat acestor antreprenori - marea majoritate a lor aflata la inceput de drum, care nu stiu exact, unde sa se duca, ce sa faca, pe cine sa intrebe, unde sa bifeze - ar fi fost foarte important si ar fi scutit, in practica, zile de drumuri, stat la cozi, pus intrebari, dat telefoane, cautat pe internet.Ok. Tu te-ai dus pe site si ai inceut sa iti faci cont, "sa te joci" pe acolo cu lucrurile. Cum a fost? Cum ti se pare site-ul?O sa fiu foarte corect: la partea de rezervare a denumirii, este in regula. Sigur, pot sa pun ca putea merge mai repede, puteau fi ceva mai putini pasi, ceva mai putin click-uri intre verificarea a doua denumiri diferite, dar astea sunt detalii. A mers, a fost in regula, nu pierdeai jumatate de zi cu chestia asta, foarte ok. Dar atat!Ma asteptam sa am la dispozitie, cum spuneam, model de act constitutiv, contract de comodat si, exact ce am facut noi in acel ghid, un tutorial despre felul in care ar trebui sa completezi formularele respective, ca sa nu fii nevoit sa stai la coada.In cazul meu, am stat peste 3 ore, de doua ori, pentru ca initial imi lipsea o hartie. Am stat 3 ore, mi-a dat 2-3 informatii, imi lipsea o hartie, du-te acasa, vino peste 2-3 zile (era vineri si a trebuit sa revin luni), am revenit, a trebuit sa stau din nou 3 ore si sa rezolvasm problema.Doua intrebari: de ce a trebuit sa stai 3 ore si ce faci daca ONRC spune "informatii erau, n-a stiut antreprenorul sa le gaseasca, n-a avut rabdare!" Cum raspunzi la asta?La prima intrebare: de ce a trebuit sa stam 3 ore. Pur si simplu, mai erau, nu stiu sa estimez, 10-15 oameni in fata mea si atat dura. Erau 3 functionari de la ONRC la noi la Targoviste, iar functionarul la care am ajuns mi-a spus - pentru ca am comentat de ce dureaza atat, e normal? - "regula de la Bucuresti este sa fie un singur om care sa faca treaba asta. La noi, doamna directoare a spus sa fie 3 [functionari] pentru ca nu se poate, stau foarte multi la coada.Asadar, as spune ca problema principala nu-i la felul in care interactioneaza functionarul de la ONRC cu tine, pentru ca iti da pana la urma informatiile, poti sa discuti civilizat.Problema e, si revin la partea a doua a intrebarii, daca mi-ar spune ca gaseam informatiile pe ONRC as raspunde asa: "ok, dar am observat acolo, la coada, ca n-am fost singurul care n-a gasit acele informatii. Adica, totusi, aveti o problema din moment ce atat de multa lume pierde acest timp!". Si e timp mort, pur si simplu! (...)Pana la urma, la Registrul Comertului, cum ai rezolvat?Va dati seama, cum e la coada, stand trei ore: oameni foarte nemultumiti, unii devin si irascibili, dupa atata timp, ceea ce, intr-un fel e normal. [Dar], am rezolvat, am platit cele doua taxe - avem acolo in ghid, una de 122 de lei si una de 21,4 lei - si am depus dosarul.A mai urmat o verificare, desi plecasem de la functionarul de jos, a trebuit... du-te sus plateste taxele, vino jos, urca iar sus si a mai verificat cineva, adica nu era suficient ca venim tot de la un functionar...le-a luat pe toate, s-a uitat...Plata cu ce ai facut-o, cu cash, cu card?Cu cash.Cu cardul era vreo sansa?Sincer, nu am intrebat dar nu cred. Nu pot sa spun sigur, dar nu cred ca era vreo sansa.Daca vine cineva si spune: "Bine, ai stat doua zile. E un capat de tara sa faci in doua zile o firma?Pai, hai sa inmultim doua zile cu 40.000 de firma care se infiinteaza. Sa vedem cat timp s-a pierdut, timp in care oamenii aceia puteau sa inceapa activitatea, puteau sa gandeasca urmatorii pasi, puteau sa inceapa sa-si lucreze la site-uri sa lucreze la Start-up Nation sa lucreze la orice. Ala e un timp mort si daca il vezi global, statistic, e foate multTutorialul tau rezolva toate problemele astea? Cine se uita la tutorial poate sa-si faca firma fara sa mai stea la coada?Nu, v-o spun direct! Cred ca ajuta fix acei oameni - asa cum am si precizat in tutorial - care isi infiinteaza o firma exact ca noi, adica o firma cu asociat unic si acelasi administrator insa, concret, ce ar putea sa faca ONRC-ul pornind de la initiativa noastra (...): cate un astfel de tutorial, cat mai prietenos, cu o interfata cat mai atragatoare pentru omul simplu, omul care maine isi incepe prima lui firma si e prima lui incercare, pentru fiecare categorie care exista (SRL cu un asociat, cu mai multi)...nu stiu cate or fi, zece? Revin la cifre, faci zece tutoriale dar ajuti, iata 10.000 oameni in fiecare luna, ajuti 100.000 de oameni pe an. E un efort mare? Eu zic ca nu, m ai ales pentru o institutie publica.Spune-mi, pe scurt, trei lucruri pe care antreprenorul - aflat in situatia in care ai fost tu acum ceva timp -, ar fi bine sa le stie de la bun inceput.1. Sa aiba rabdare,2. Sa fie dispus sa fie intors din drum, pus sa mai aduca o hartie care n-are nici o relevanta si sa nu se enerveze3. Cu toate problemele care apar, piedicile, toata birocratia si toti timpii morti, sa nu uite scopul catre care a plecat (n.r. - ca antreprenor). Asta mi se pare foarte important!