Dupa multi ani in care a fost ethical hacker intr-o multinationala, si-a lansat propriul proiect: Startup-ul ce verifica siguranta site-urilor

"Proiectul s-a nascut din experienta, din munca mea in cursul testelor de securitate pe care le faceam in cadrul companiei pentru care am lucart. Mi-am zis ca pot crea un serviciu online care sa contina toate uneltele de care vedeam ca am nevoie la momentul respectiv si pe care sa il pot folosi si eu in timpul testelor mele, dar sa poata fi folosit si de alte persoane care aveau nevoi similare cu ale mele", povesteste Adrian Furtuna.Pentest-Tools.com este un serviciu online care permite utilizatorilor sa isi faca singuri o testarea a securitatii site-urilor web si infrastructurii de retea expusa in internet. Fluxul de utilizare este destul de simplu.De exemplu, pentru a testa securitatea unui site web, utilizatorul trebuie sa intre pe tool-ul care face asta, sa introduca url-ul si sa apese pe "Start". Dupa cateva minute va primi un raport cu vulnerabilitatile identificate si recomandari pentru remedierea acestora, explica fondatorul startup-ului.Dar, pentru scanarea mentionata mai sus utilozatorul este nevoit sa plateasca in prealabil, adica sa isi cumpere un pachet de credite, pentru ca orice besiness trebue sa se monetizeze intr-un fel sau altul.Totusi exista si tool-uri care pot fi folosite gratuit, precum scannerul de porturi TCP, care gaseste porturile de retea deschise la o anumita adresa IP, adauga Adrian Furtuna.Chiar daca solutia poate fi utilizata si de cei fara cunostine avansate in materie de tehnologie ea se adreseaza in special administratorilor de site-uri web, de retea sau consultanti de securitate. "In general sunt persoane cu un nivel de cunostinte tehnice cel putin mediu, care stiu deja ce tipuri de teste doresc sa faca si reusesc sa interpreteze rezultatele", adauga CEO-ul startup-ului.Serviciul este functional de aproximativ de 2 ani. "Dar a fost dezvoltat mai mult in timpul liber, de aceea nu am avut o crestere spectaculoasa pana acum. Totusi, prin participarea la InnovationLabs, am inceput sa dedicam mai multe resurse acestui proiect si speram ca pana la sfarsitul anului sa lansam o noua versiune, imbunatatita radical", mai spune CEO-ul Pentest-Tools.com.Proiectul sau a fost desemnat marele castigator in cadrul editiei din acest an a competitiei Innovation Labs - program de mentorat si dezvoltare pentru tinerii pasionati de tehnologii creative si antreprenoriat.Adrian Furtuna este absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare (Universitatea Politehnica Bucuresti), iar din 2006, de la terminarea facultatii a lucrat in mai multe domenii care imbina dezvoltarea de software cu testarea de securitate (ethical hacking) si cu intelegerea business-ului clientilor.Din echipa care a dezvoltat Pentest-Tools.com mai fac parte Raul Vintila - specializat in online marketing si Vlad Turcanu - specializat pe dezvoltarea de front-end. Amandoi sunt studenti tot la Automatica si Calculatoare.In ceea ce priveste planurile de viitor ale startup-ului, Adrian Furtuna spune ca, momentan, sunt in cautarea unui parteneriat la nivel de business care sa ii ajute sa isi defineasca strategia de dezvoltare pe termen lung."Acum avem aproximativ 5000 de vizitatori unici pe zi, conform Google Analytics. Astfel, anul trecut am avut mai multe de 1 milion de vizitatori unici care au ajuns la noi pe site. Dintre acestia, o parte sunt platitori, dar este mult loc de imbunatatire a ratei de conversie", mai spune Adrian Furtuna.