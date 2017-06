4 lucruri esentiale pentru a conduce cu succes o companie - de la seful Google, Eric Schmidt

Eric Schmidt a explicat in interviul-documentar " Masters of Scale ", realicat de revista Entrepreneur cateva dintre secretele din spatele managemantului unei companii-gigant precum Google.Misca-te rapid. “Cel mai important lucru este sa iei decizii rapide – si vei face cateva greseli dar vei avea nevoie de un factor de decizie”, explica el, adaugand ca asta a incurajat anumite trenduri in marile corporatii, care se misca prea incet deobicei din cauza birocratiei.Datorita unei cultiri de “actiune rapida”, Google a reusit sa adopte “o decizie istorica” in doar 10 zile, potrivit lui Schmidt, decizie ce a adus o crestere uriasa motorului de cautare.In interviu, Schmidt arata cum un nou mod de gandire a ajutat Google sa inregistreze cresteri uriase ale modelului sau de publicitate si promovare: licitatii.”Acela a fost momentul in care mi-am dat seama ca echipa era minunata, dar in acelasi timp oportunitatea zonei de publicitate era mai mare chiar si decat ne imaginasem noi”. Dar , Schmidt nu a fost mereu de acord cu aceasta strategie. Mai mult, credea la un moment dat ca aceasta ar putea insemna falimentul companiei. Echipa i-a demonstart contrariul.Cel mai bun sfat pe care Schmidt l-a primit a venit de la un prieten care i-a recomandat sa invete sa piloteze avioane. “Atunci cand vei pilota un avion nu vei avea cum sa te gandesti si la altceva”, isi aminteste ca ii spunea prietenul sau intr-o perioada foarte stresanta. Iar aviatia nu a insemnat doar o buna modalitate de distragere a atentiei ci l-a invatat cateva tehnici specifice prin care sa isi imbunatateasca stilul de a manageria compania.“Perseverenta nu inseamna sa defilezi la acelasi program, pe aceleasi drumuri, cu aceleasi ustensile”, spune el. “Perseverenta presupune sa nu te opresti din incercat, dar sa iti schimbi constant tacticile. Iti modifici strategia, te gandesti in mai multe feluri la cum poti rezolva o problema si pur si simplu nu renunti”.Aceasta ideologie l-a ajutat pe sa creeze “regula timpului liber”, implementata de Google – prin care angajatii isi petrec 20% din timpul de lucur facand orice isi doresc. Este o abordare menita sa stimuleze ideile noi si sa le faca pe cele proasta sa dispara rapid.