Tarile cu cele mai optimiste startup-uri

Insa, daca ne uitam la pietele mai mari, constatam diferente semnificative intre cea mai mare economie din lume - Statele Unite (unde doar ceva mai mult de o treime, 35%, din companii si-au planificat o crestere de sub 5%) si cei doi "tigri economici" ai lumii" China si India (unde 42% dintre companii tintesc rate de crestere intre 6 si 10%). Mai mult, un sfert din companiile care apartin economiilor "tigru" au tinte de crestere pentru anul curent cuprinse intre 11 si 15%."Inca o data, Romania se inscrie in cadrul tendintei globale. Dinamica ascendenta a mediului economic determina un optimist pronuntat al jucatorilor din piata, in ciuda diverselor turbulente si incertitudini inregistrate de climatul economic. Patrunderea agresiva a tehnologiei in multe sectoare de activitate, competitia din ce in ce mai acerba pentru resurse umane de calitate si volatilitatea mediului legislativ nu au diminuat optimismul executivilor diverselor firme," spune Horatiu Pirvulescu, Growth Markets Leader, EY Romania.Tehnologia si talentele au fost identificate de executivii sondati drept cele mai mari provocari cu care se confrunta managerii de top ai companiilor de dimensiuni medii, si, in acelasi timp, instrumentele cu care aceste companii pot depasi provocarile si pot sa ramana agile. Talentele sunt mentionate ca prioritate de top (23%), inaintea imbunatatirii operationale (21%), reducerii birocratiei (12%) si acordurilor favorabile (8%), in cadrul unui clasament al principalelor elemente necesare pentru atingerea ambitiilor curente legate de crestere.Un procent uimitor de 93% dintre executivi considera tehnologia un instrument de atragere a talentelor de care companiile au nevoie. Noile dezvoltari din zona inteligentei artificiale (AI) imbunatatesc procesele de recrutare si de selectie a talentelor pentru start-up-urile inovatoare care cauta specialisti.Pentru a alimenta ambitiile de crestere ale organizatiilor pe care le conduc, peste un sfert (27%) din executivi intentioneaza sa creasca numarul angajatilor cu program normal de lucru, iar alti 14% numarul angajatilor cu program scurt. Avand in vedere impactul in crestere al"economiei de tip gig" asupra modelelor de munca si trecerea la utilizarea de forta de munca provizorie, specializata, aproape una din cinci companii (18%) intentioneaza sa lucreze cu profesionisti independenti, care sa le ajute in atingerea planurilor de crestere si in completarea serviciilor care le lipsesc si de care au nevoie.Cu toate acestea, dincolo de aceste rezultate globale se regasesc diferente semnificative intre companii, in privinta planurilor de angajare de personal. Majoritatea companiilor americane (55%) intentioneaza sa pastreze nivelul actual de personal, comparativ cu 31% dintre executivii de la nivel global.In cazul companiilor de tip start-up, aceste planuri se prezinta diferit, 53% dintre acestea intentioneaza sa-si mareasca numarul de angajati cu program normal de lucru. Aproape un sfert (23%) din numarul total de start-up-uri planifica sa angajeze mai multi profesionisti independenti sau freelanceri.In timp ce doar 6% dintre organizatiile de dimensiuni medii utilizeaza deja automatizarea robotizata a proceselor (RPA) pentru unele procese de afaceri, viziunea distopica legata de concedieri pe scara larga nu este impartasita de acesti lideri de afaceri. 15% dintre executivi considera ca adoptarea RPA va genera o reducere de personal mai mica de 10%. Acest rezultat ilustreaza faptul ca liderii companiilor de dimensiuni medii intentioneaza sa adopte selectiv RPA in eficientizarea anumitor operatiuni de rutina, dar ca accesorii necesare talentelor umane, nu ca inlocuitor.Ca parte a EY Growth Barometer, studiul a chestionat si 220 de reprezentanti ai comunitatii programului global EY Entrepreneur Of The Year. Activa de peste 30 de ani, reteaua EY dispune de programe dedicate antreprenorilor in peste 60 de tari si 145 de orase din intreaga lume, prin care sprijina antreprenorii cu perspective mari de crestere.Conform sondajului, acesti antreprenori si-au planificat rate de crestere semnificativ mai mari decat liderii organizatiilor de dimensiuni medii, unu din cinci avand in vedere o crestere intre 6 si 10%, alti 20% intre 11 si 15%, si alti 20% intre 16 si 25%. Aproape unu din patru astfel de antreprenori (22%) are in vedere o rata de crestere pentru anul curent de peste 26%. In plus, aproape doua treimi (61%) din membrii acestui grup intentioneaza sa creasca numarul de angajati cu program normal de munca, iar 9% sa foloseasca profesionisti independenti pe anumite proiecte sau freelanceri specializati.