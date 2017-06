TOPUL celor mai valoroase branduri din lume. Tehnologia conduce clasamentul

Ecosistemele tehnologice orientate catre consumator ajuta marcile sa devina indispensabile. Consumatorii pot realiza din ce in ce mai multe activitati, de la achizitii online la vizionarea de programe TV, de pe mai multe dispozitive, prin intermediul unei singure marci. Asigurarea acestui confort pentru consumatori le permite celor mai puternice marci sa micsoreze riscul ca oamenii sa treaca la alte branduri.

Din ce in ce mai multe marci au adresabilitate globala inca de la inceput, ceea ce le ajuta sa creasca rapid. Tehnologia le permite companiilor sa isi lanseze o oferta globala chiar din prima zi. Acest lucru contribuie la dezvoltarea unui nou tip de antreprenor, neincorsetat de barierele geografice sau sectoriale care obisnuiau sa limiteze viteza si amploarea cresterii.

Marcile traditionale, care nu sunt din domeniul tehnologiei, adopta tehnologia pentru a inova si a deveni mai atractive pentru consumatori. De exemplu, Adidas, brandul cu cea mai rapida crestere, a folosit posibilitatea de imprimare 3D pentru a produce incaltaminte, iar marca de fast food Domino -s Pizza le ofera consumatorilor facilitatea de a urmari stadiul comenzii lor in timp real.

Marcile din top 100 BrandZ intineresc. Varsta medie a unei marci este acum de 67 ani, in timp ce in 2006 era de 84 ani, ceea ce reflecta intrarea in clasament a marcilor mai tinere din domeniul tehnologiei si aparitia brandurilor din China.

Marcile care transmit clar modul in care imbunatesc vietile consumatorilor, cum ar fi Huawei si Toyota, au crescut de trei ori mai mult fata de medie in ultimii 12 ani (cele din prima treime a clasamentului pe aceasta dimensiune au crescut cu +170% comparativ cu cele din ultima treime, care au crescut cu +57%).

Realizarea unei comunicari foarte bune ofera un avantaj marcilor. Brandurile cu cea mai buna comunicare (printre care McDonald¬s si L¬Oreal Paris) au crescut cu 196% in valoare, in timp ce brandurile cu cea mai slaba comunicare au crescut cu 47%. Acest lucru se datoreaza faptului ca, prin intermediul comunicarii, primele au amplificat diferentierea pe care au construit-o.

inregistreaza cea mai mare crestere in valoare nominala dintre brandurile din Top 100, ajungand printr-un plus de $40.3 miliarde (+41%) la o valoare de $139.3 miliarde, care ii asigura locul 4 in clasament. Gigantul din retail a continuat sa se concentreze asupra ecosistemului sau tehnologic construit pentru a raspunde unei varietati de nevoi ale consumatorilor, cum ar fi cele de cumparare online, livrare rapida si entertainment, si a introdus noi servicii bazate pe inteligenta artificiala cum ar fi livrarea alimentelor si Asistentul Personal Inteligent Alexa.isi pastreaza primele trei pozitii, crescandu-si valoarea cu +7% pana la $245.6 miliarde, +3% pana la $234.7 miliarde, respectiv +18% pana la $143.2 miliarde in ultimul an, in timp ce Facebook, ocupantul locului 5, creste cu +27%, ajungand la valoarea de $129.8 miliarde. Valoarea cumulata a primelor 5 branduri din Top 100 BrandZ reprezinta 25% din valoarea totala a celor 100 de marci din clasament, ceea ce confirma pozitia lor dominanta in cadrul contextului actual de business."Clasamentul global BrandZ din acest an continua sa demonstreze faptul ca marcile puternice produc un randament superior pentru actionari, chiar si in situatiile in care climatul extern este unul turbulent. Supranumiti 'Cei Cinci Teribili' de catre unii, gigantii tehnologiei care conduc clasamentul sunt mai degraba 'Cei Cinci Neinfricati' din punctul de vedere al competitorilor lor, tinand cont de puterea impresionanta a brandurilor lor si de pozitia lor aparent inexpugnabila pe piata", afirma David Roth, CEO EMEA si Asia in cadrul The Store WPP.Printre aspectele interesante din clasamentul acestui an se numara si intrarea in Top 10 a marcii chineze Tencent (locul 8, cu o valoare de $108.3 miliarde), in urma unei cresteri de +27% - a carei platforma de socializare WeChat devine din ce in ce mai utilizata.Adidas este brandul cu cea mai mare crestere procentuala (+58%, $8.3 miliarde), urmat de brandul chinez de alcool premium Moutai (+48%, $17 miliarde).In acest an, valoarea cumulata a brandurilor din Top 100 a crescut cu +8%, ajungand la $3.64 trilioane, comparativ cu cresterea de +3% obtinuta in 2016, iar numarul marcilor care valoreaza mai mult de $100 miliarde a crescut de la sase la noua. Valoarea totala a marcilor din clasament a crescut cu +152% din 2006 (prima editie a clasamentului), pe masura ce in structura sa au capatat o pondere mai mare marcile inovative, din tehnologie, orientate catre consumatori, cu o adresabilitate si o putere extrem de mare. Primele 10 clasate din BrandZ in 2017 valoreaza aproape cat valorau, insumat, toate marcile din Top 100 in 2006 ($1.42 trilioane vs. $1.44 trilioane) si au crescut cu +249% ca valoare, comparativ cu cresterea de +152% a intregului clasament.care creeaza ecosisteme menite sa satisfaca mai multe nevoi, simplificand lucrurile in timp ce, in general, gradul de complexitate creste. Marcile legate de tehnologie (o definitie care cuprinde domeniul telecomunicatiilor si retailul online), contribuie cu mai mult de jumatate la valoarea cumulata a brandurilor din Top 100, fata de anul 2006, cand aportul lor era de o treime. Aceleasi marci au crescut, in medie, cu +16% in ultimul an, comparativ cu o crestere medie de +4% a brandurilor care nu sunt din domeniul tehnologiei.Noua dintre marcile din Top 10 sunt branduri legate de tehnologie, la fel cum sunt si sapte dintre proaspat clasatele in Top 100: XFinity, YouTube, Hewlett Packard Enterprise, Salesforce, Netflix, Snapchat si Sprint., care inregistreaza un plus de 14% in valoare in ultimele 12 luni, stimulat de branduri de e-commerce cum ar fi Amazon sau Alibaba care, la fel ca multe dintre companiile nascute pe internet, au continuat sa isi extinda prezenta fizica. Per ansamblu, valoarea retailerilor pur online a crescut cu +388% din 2006, in timp ce valoarea retailer-ilor traditionali a scazut cu -23%, luandu-le mai mult timp sa includa zona online in canalele lor de distributie. Categoria Tehnologie a crescut cu +13%, in timp ce categoria fast food a fost a treia ca ritm de crestere (+7%), cele mai mari branduri introducand alimente proaspete, meniuri accesibile si inovatii legate de punctele de interactiune care intensifica experienta cu brandul., cu 54 branduri in top 100, care insumeaza 71% din valoarea totala a clasamentului. In ultimul an, aceste marci au crescut cu +12%. In acelasi timp, marcile originare din restul lumii au inregistrat un declin de -1%, cu exceptia Chinei, unde cresterea medie - excluzand companiile detinute de stat - a fost de +11%.Primele 20 de marci B2B au crescut cu 11%. Microsoft ramane pe prima pozitie, crescand cu +10% la $143,2 miliarde, in timp ce Shell are cea mai accelerata crestere dintre marcile B2B (+23% pana la valoarea de $18.23 miliarde). Clasamentul mai arata si faptul ca, pe masura ce internetul faciliteaza suprapuneri intre mediile de business si cele adresate consumatorilor, granita dintre B2B si B2C dispare, dand nastere unor branduri B2H (Business to Human).Printre tendintele-cheie care se evidentiaza in clasamentul BrandZ al celor mai valoroase 100 brand-uri de anul acesta se numara: