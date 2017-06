Antreprenorul Vasile Armenean, Betty Ice: Suntem intr-un proces de evaluare, dar nu putem spune ca vindem firma

a", a declarat, pentru StartupCafe.ro, Vasile Armenean.", a completat antreprenorul din Suceava.Jurnalistul Adrian Mirsanu a semnalat, duminica, pe blogul sau, Mirsanu.ro , ca Vasile Armenean ar fi scos la vanzare producatorul de inghetata Betty Ice. Fondurile de investitii Mid Europa, Abris Capital, Enterprise Investors sau investitori strategici de talia Food Union, proprietarul Alpin 57 Lux, ar putea fi printre investitorii potential interesati, potrivit lui Mirsanu.Tranzactia care ar putea ajunge in jurul a 50 - 60 milioane de euro, a mai estimat blogul citat.In anul 2015, Betty Ice a inregistrat o cifra de afaceri neta de peste 25 de milione de euro si un profit net de 5 milioane de euro. Societatea suceveana a avut in 2015 un numar mediu de 600 de salariati, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finantelor Publice.Vasile Armenean (49 de ani) are o poveste de business fabuloasa. De fel din Medias, judetul Sibiu, Armenean a plecat in Austria, in anul 1986, pe cand avea varsta de 17 ani. Acolo a muncit la o gelaterie si i-a venit ideea sa-si deschida o afecere in domeniu. "Intr-un concediu petrecut in Romania in 1990, am adus o masina de inghetata din Austria, pe care am cumparat-o prin credit, am inchiriat un spatiu in Suceava si am testat piata timp de o luna", povestea Vasile Armenean, intr-un interviu acordat Business Magazin , in 2009.Fabrica de inghetata de la Suceava a deschis-o in anul 1994, iar fiica sa, Beatrice, de 4 ani pe atunci, i-a fost sursa de inspiratie pentru brandul care avea sa racoreasca verile romanilor, Betty Ice.