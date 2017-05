Infografic Cum a evoluat numarul afacerilor in Romania in ultimii ani

industrie este mai atractiv in regiunile Centru, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, unde se depasesc 20 de puncte procentuale;

este mai atractiv in regiunile Centru, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, unde se depasesc 20 de puncte procentuale; constructiile sunt favorizate in regiunile Nord-Vest, Vest si Bucuresti-Ilfov;

comertul are cea mai mare atractivitate, cu valori cuprinse intre 41,7% in regiunea Bucuresti-Ilfov si Sud-Est, si 32,0% in regiunea Nord- Vest;

transporturiles unt preferate in majoritatea regiunilor, exceptie facand regiunea Vest, unde nu se depasesc 10 puncte procentuale;

hoteluri si restaurante este un domeniu cu rezultate semnificative in regiunea Centru;

alte servicii au ponderi mult mai ridicate in regiunile Nord-Vest si Sud-Vest Oltenia



lipsa de resurse,

accesul limitat la credite



fara clienti sau plata cu intarziere de catre clienti.



concurenta mare,

clienti cu fonduri reduse

afacerea nu este suficient de bine cunoscuta

In anul 2015 s-a facilitat infiintarea de societati comerciale, comparativ cu anul 2014, alegere favorizata de schimbarile fiscale. Evolutia structurii intreprinderilor noi pe forme juridice, respectiv balanta intreprinzatori individuali/ societati comerciale, reflecta evolutia mediului legislativ din domeniu.Comparativ cu anul anterior, in anul 2015 se observa o crestere a numarului de intreprinzatori individuali si o descrestere privind infiintarea de societati comerciale.In anul 2015, agentii economici din toate regiunile prefera infiintarea atat de societati comerciale, cat si de intreprinzatori individuali cu o tendinta mai mare de infiintare a societatilor comerciale in regiunile Bucuresti-Ilfov si Vest.Numarul mediu de angajati in anul 2015 la intreprinzatorii individuali este de 1,4, iar la societatile comerciale este de 3,4, majoritatea intreprinderilor noi (60,3%) fiind in clasa de marime 0 salariati.Toate afacerile noi din Romania au un singur sediu. In anul 2015, peste 60% din firmele noi au sediul social intregistrat la locuinta managerului, in timp ce restul functioneaza in sedii independente.Firmele noi din Romania cu mai multe sedii, prezinta pondere mai ridicata fata de media pe tara doar in regiunea Nord-Vest.Procentul firmelor active nou create, pentru care locul principal de activitate este locuinta managerului, in anul 2015 se inscrie intre 81,4% in regiunea Sud-Vest Oltenia si 47,4% in regiunea Bucuresti-Ilfov.Alegerea domeniului de activitate este influentata de dezvoltarea economiei, comertul fiind in continuare prima optiunePe regiuni, domeniile de activitate sunt reprezentate im anul 2015 astfel:Aproape toate noile afaceri au un singur obiect de activitate, observandu-se o crestere fata de anul 2014 de 3,1 puncte procentuale a intreprinderilor cu activitati multiple. La nivel regional, la activitatile multiple desfasurate de agentii economici se observa o fluctuatie in majoritatea regiunilor comparativ cu anul precedent, mai accentuata in regiunile Sud-Est si Nord-Vest.Ponderea fortei de munca din intreprinderile active nou create cu capital strain a fost in anul 2015 de 13,7%, observandu-se o usoara scadere comparativ cu anul 2014.Pe regiuni, acest indicator prezinta un nivel ridicat in regiunea Sud-Muntenia si o descrestere in regiunile Bucuresti-Ilfov si Vest comparativ cu anul precedent. Aceasta cifra trebuie tratata cu precautie datorita faptului ca planul de sondaj aplicat pentru extragerea esantionului nu a luat in calcul variatia acestui indicator.Proportia intreprinderilor noi care nu intampina dificultati in obtinerea contractelor inregistreaza o crestere in anul 2015 comparativ cu anul 2014.Cele mai frecvente dificultati legate de oferta raman:Cele mai frecvente dificultati legate de cerere sunt:In cazul dificultatilor legate de oferta, cea mai mare pondere in anul 2015 a "lipsei de resurse" se observa in regiunile Sud-Vest Oltenia (88,6%), Nord-Est (81,5%) si Sud-Est (80,4%); regiunea Sud-Vest Oltenia are cea mai mare pondere a cauzei "acces limitat la credite"- (60,7%).Regiunile Sud-Est, Nord-Est si Vest au cele mai mari valori la "lipsa de tehnologie" (20,7%, 18,4%, respectiv 18,4%); se observa o crestere majora la "acces limitat la salariati bine pregatiti" in regiunile Vest, Nord-Vest, Centru si Bucuresti-Ilfov.In ceea ce priveste dificultatile legate de cerere, regiunea Sud-Est declara cea mai mare pondere pentru "clienti cu fonduri reduse" (85,9%); majoritatea regiunilor despaseste 80 puncte procentuale la "concurenta mare"; regiunea Bucuresti-Ilfov are cea mai ridicata pondere la "pretul pietei prea mic"(48,1%)Sursa: INS