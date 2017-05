Profilul fondatorului de startup-uri din Romania si rata de supravietuire a firmelor pe care le infiinteaza

Citeste mai multe despre: antreprenori • profil

In anul 2015, proportia fondatorilor/managerilor intreprinderilor nou create, cu varsta mai mica de 30 de ani are o crestere de 5,4% fata de anul anterior, iar la cei cu varsta intre 30-39 de ani are o descrestere de 5,9 puncte procentuale comparativ cu anul precedent, celelalte grupe de varsta prezentand usoare variatii a ponderilor fata de situatia din anul 2014.La nivel regional, variatia in jurul mediei este relativ scazuta, regiunea Nord-Vest are o crestere cu 11,4 puncte procentuale fata de medie la grupa de varsta mai mica de 30 de ani, dar si o descrestere la grupa de varsta 45-49 de ani cu 5,4 puncte procentuale, iar regiunile Vest si Sud-Muntenia prezinta o crestere la grupa de varsta 50-59 de ani cu 7,4 puncte procentuale, respectiv 6,1 puncte procentuale fata de medie.Anual, peste jumatate din intreprinderi au fondatori/manageri barbati. Proportia de femei fondatori/manageri depaseste o treime din total (o usoara crestere fata de anul 2014), un procent de 41,0% inregistrandu-se in anul 2015.Cea mai scazuta pondere a femeilor fondatori/manageri se afla in regiunea Vest, iar cea mai ridicata pondere in regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia.Distributia intreprinderilor in functie de nivelul educational al fondatorului/managerului, prezinta o schimbare structurala intre perioadele 1995-2000 si 2001-2013.Pana in 2001 ponderea intreprinderilor nou create de intreprinzatori cu nivel educational primar reprezinta aproximativ 5%, nivelul de educatie profesional (vocational) aproximativ 30%, nivelul de educatie gimnazial aproximativ 40% si nivelul liceal si universitar in jur de 25%. Din anul 2001 nivelul primar si cel vocational reprezinta impreuna o pondere de 20%, cel gimnazial pana in 40%, reducanduse in ultimii ani, iar nivelul liceal si universitar aproximativ 40%, in ultimii ani depasind 50%.Fondatorii cu studii liceale si universitare apar cu ponderi mai mari pentru intreprinderile localizate in regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest in anul 2015. Pana in anul 2000 exista o pondere de aproape 70% a fondatorilor/managerilor care au activat in categoria "muncitori necalificati" inainte de a crea o noua intreprindere. Din 2001 s-a observat o reducere a ponderii acestora pana la nivelul de aproximativ 50%, in paralel cu cresterea ponderii celor ce provin din "muncitori calificati" sau "profesii tehnice".In anul 2015 se observa o crestere la categoria "muncitori calificati" si "muncitori necalificati" si o scadere la toate celelalte categorii, cu men\u001Fiunea ca "profesiunile tehnice" prezinta o scadere accentuata comparativ cu anul anterior.Pe plan regional, in anul 2015, regiunile Centru si Bucuresti-Ilfov au cele mai mari procente ale fondatorilor/ managerilor de intreprinderi care au fost in categoria de "muncitori necalificati" inainte de a crea o noua intreprindere; in toate regiunile se observa descrestere semnificativa la categoria "profesiuni tehnice" comparativ cu anul precedent; regiunea Sud-Vest Oltenia are cele mai mari proportii de "functii de conducere" comparativ cu celelalte regiuni. In anul 2015 categoria "muncitori calificati" reprezinta peste 30 puncte procentuale, in majoritatea regiunilor, exceptie facand regiunea Bucuresti-Ilfov.Ponderea noilor intreprinderi care fac investitii in primul lor an de activitate se situeaza intre 9% si 17%. In anul 2015 se observa o usoara crestere a acestora la valoarea de 11,9%. Cele mai scazute ponderi se inregistreaza in regiunile Vest si Sud-Est, iar cele mai ridicate ponderi se inregistreaza in regiunile Sud-Vest Oltenia si Nord-Est. Rata de supravietuire a intreprinderii la un an de la infiintare depaseste 75%.Rata intreprinderilor active dupa un an de la inregistrare a ramas din anul 1995 pana in anul 2007 la nivelul de aproximativ doua treimi din numarul total. In anul 2015 rata de supravietuire a intreprinderilor la un an este de peste 75%. Proportia celor care si-au incetat definitiv activitatea este de 6,2%, iar ponderea intreprinderilor inca inactive la un an dupa infiintare se situeaza in jurul valorii de 16%.In anul 2015, regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Vest si Sud-Est prezinta cea mai ridicata rata (90,3%, 79,3%, respectiv 78,2%) a intreprinderilor active dupa un an de la infiintare, regiunea Sud-Muntenia prezinta cea mai ridicata rata a intreprinderilor inactive la un an de la infiintare, aproximativ 27,0%, iar regiunea Centru prezinta cea mai ridicata rata a intreprinderilor desfiintate.sursa: INS