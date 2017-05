eMAG cumpara firma de curierat Sameday

Citeste mai multe despre: sameday • emag

In urma tranzactiei, Lucian Baltaru, CEO Sameday Courier, detine 20% din actiuni, iar eMAG 80%, Octavian Badescu vanzand pachetul detinut in companie.Sameday Courier isi va continua evolutia ca brand independent si va continua dezvoltarea de servicii premium de curierat cum sunt: livrarea in 2 ore in mai multe orase din tara, livrarea si preluarea produselor in intervale orare, livrarea si instalarea produselor voluminoase, livrarea seara si in week-end, se arata in comunicatul transmis de companie."Piata de curierat a trecut in era consolidarii si cresterii rapide, in care nevoile clientilor s-au diversificat si specializat foarte mult. Noi am castigat multa vizibilitate si am crescut rapid in ultimii ani, aducand pe piata servicii noi de livrare. Mai departe, aveam nevoie de un partener care ne putea ajuta sa gestionam aceasta dezvoltare rapida. Pentru noi, tranzactia reprezinta o recunoastere a echipei, a calitatii serviciilor si a potentialului de dezvoltare pe care Sameday il are pe piata. Pe langa noile optiuni de livrare pentru online, vom continua dezvoltarea serviciilor si pentru celelalte industrii precum, bancar, medical, media&advertising, postal," a declarat Lucian Baltaru, CEO si actionar Sameday Courier.: "Sameday Courier are o echipa valoroasa, produse bune si o baza pe care putem construi servicii premium, complementare optiunilor de livrare actuale, care vor aduce valoare ecommerce-ului dar si celorlalte industrii. Vom investi in tehnologie si echipa pentru a aduce cat mai repede aceste servicii pe piata. De asemenea, vom continua dezvoltarea parteneriatului strategic cu firmele de curierat din piata, in contextul in care numarul de comenzi creste in ritm accelerat, cu peste 50% de la an la an"., fondator Sameday Courier iesirea de pe piata secundara Aero a Bursei de Valori Bucuresti