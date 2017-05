GRAFIC Top domenii in care se deschid noi afaceri in Romania

transporturi rutiere de marfuri (1.344),

Magazine online, service-uri auto, restaurante si saloane de infrumusetare sunt alte idei de business in care antreprenorii debutanti si-au pus cele mai multe sperante.Avantul antreprenorial al romanilor este cu atat mai mare cu cat statul a lansat de-a lungul timpului mai multe programe de sprijinire a debutantilor in afaceri. Un astfel de exemplu este programul de stimulare a infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, asa-numita Lege SRL-D (OUG 6/2011), a dus la infiintarea a 33.283 de companii de tip SRL-D. Dintre acestea, 1.387 (4,16%) au ca obiect de activitate lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, 1.383 (4,15%) isi desfasoara activitatea in transporturi rutiere de marfuri, 1.184 (3,5%) activeaza in domeniul comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, 1084 (3,25%) in intretinerea si repararea autovehiculelor, 1.078 (3,23%) coafura si alte activitati de infrumusetare, 929 (2,79%) comert cu amanuntul in magazine nespecializate, 881 restaurante (2,64%), respectiv 773 (2,32%) activitati de consultanta pentru afaceri si management, se mai arata in studiul citat.Atunci cand vine vorba de firmele SRL-D care au inca activitate, cele mai multe provin din:"Cel mai mare numar de companii SRL-D au fost infiintate in domenii in care cunostintele antreprenoriale nu sunt atat de importante. Transportul rutier, manipularea utilajelor de constructii (buldoexcavatoare, buldozere) sau service-urile auto nu necesita cunostinte financiare sau de marketing, mult mai importante fiind capacitatea de a manipula sau repara utilaje. De asemenea, comparativ cu alte domenii, in acest tip de activitati este pretabila folosirea intermediarilor ori transferul clientiilor", explica Aurimas Kacinskas, managing director Creditinfo Romania.Cele mai multe companii SRL-D au fost infiintate in Municipiul Bucuresti (4.643 infiintate, din care mai sunt active 4.423), Cluj (3.969/3.839), Timis (2.069/1.959), Dolj (1.350/1.305), Brasov (1.275/1.208), Maramures (1.546/1.430), Bihor (1.026/996) si Galati (1.088/1.056), iar cele mai putine in Covasna (62/59) si Ialomita (79/74).