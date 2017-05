Ce trebuie sa contina anuntul de angajare si ce isi doresc candidatii de la viitorii sefi - Studiu

Circa 23% din angajatii care au participat la sondajul eJobs se declara foarte optimisti privind perspectivele profesionale, considerand ca isi pot schimba job-ul in mai putin de o luna, iar 38,6% spun ca le-ar lua intre o luna si trei luni sa-si gaseasca un nou job, arata studiul citat de News.ro Alti 19,8% sunt de parere ca acest proces ar dura intre trei si sase luni, iar 18,7% dintre participatii la studiu cred ca aceasta schimbare le-ar putea lua peste sase luni.In acelasi timp, 25,4% dintre respondenti isi modifica CV-ul doar atunci cand cauta activ un nou job, iar 18,3% dintre ei isi adapteaza CV-ul in functie de jobul pentru care aplica. 88% dintre respondenti spun ca folosesc platformele de recrutare atunci cand cauta un job, iar site-urile companiilor vizate sunt a doua sursa mentionata (circa 38% dintre respondenti).Odata schimbat jobul, candidatii considera ca ar fi foarte util sa primeasca trainingul potrivit pentru noua pozitie (73%), sa aiba parte de deschidere din partea colegilor (63%), dar si de un program complet de induction (54%).De asemenea,, iar intelegerea rutinei unei zile obisnuite ar face adaptarea mai usoara pentru 26% dintre persoanele participante la studiu.Printre cele mai populare surse utilizate de cei care pandesc un job mai bun sunt recomandarile (35,5%), targurile de joburi (19,8%) si grupurile din platformele de socializare (16,8%).Majoritatea angajatilor romani participanti la sondajul eJobs considera(80%), sa fie si atractiv si specific brandului de companie (65,5%), dar sa includa si informatii despre beneficiile acordate (58%).De asemenea, la primul interviu candidatii si-ar dori sa le afle atributiile pentru pozitia vizata (88%), programul de lucru si daca exista flexibilitate din partea companiei (79%), salariul si beneficiile extra salariale (77%), dar si care ar fi oportunitatile de promovare din cadrul companiei (62%).si doar unul din cinci respondenti prefera ca prima intalnire sa se desfasoare cu o persoana din cadrul departamentului de resurse umane.Totodata, jumatate dintre candidatii care aplica pentru un job nou si-ar dori sa primeasca un mesaj de la compania respectiva si atunci cand nu sunt selectatati pentru un interviu, si ar aprecia sa li se prezinte motivele pentru care au fost refuzati, arata studiul eJobs.In ceea ce priveste procesul de recrutare in ansamblu, 64% dintre respondentii la studiu sunt de parere ca, de cele mai multe ori, acesta este prea lung si nepersonalizat, un sfert dintre angajati cred ca acesta s-a simplificat si a devenit mai prietenos fata de acum cinci ani si doar 10% considera ca a devenit mai dificil decat acum cinci ani.Sondajul a fost realizat in perioada 15 martie - 30 martie, pe un esantion de 1.230 de angajati.