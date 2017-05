“Batalia” dintre antreprenorii tech din estul Europei atrage atentia investitorilor globali. Romania are o pozitie importanta

Citeste mai multe despre: startup • romania • finantare

Antreprenorii IT din centrul si sud-eustul Europei, un numar important dintre cu experiente in afaceri, reusesc mult mai usor acum sa atraga atentia marilor investitori globali pentru a obtine runde secundare de investie (cu cinfre mult mai mari) pentru startup-urile lor.“Vorbim de o piata inca destul de mica, dar care creste rapid. Fondatorii care au lansat companii in trecut, au capatat experienta si vin acum pe piata cu inca una-doua firme si cu ambitii mai mari”, spune Andrej Kiska, fondatorul fondului de investitii Credo Venture .Spre exemplu, platforma DocPlanner, un fel de Booking.com (site de rezervari) al serviciilor de sanatate. Miercuri, Mariusz Gralewski, fondatorul startup-ului, a anuntat ca firma a reusit sa mai incheie o runda de finantare de 15 milioane de dolari, reusind sa ajunga astfel la investitii de 46 de milioane de dolari de la fonduri de capital de risc si devenind, probabil, cel mai de succes startup din istoria Poloniei.Tarile din regiune ofera o serie de avantaje startup-urilor, printre care se numara si lunga traditie de a pregati studenti foarte buni in domenii precum matematica si informatica si posibilitatea de a lansa firme la costuri reduse.Anul trecut, startup-urile din centrul si estul Europei au obtinut finantari de 177 de milioane de euro, fata de 15 milioane de euro cat reuseau sa obtina in urma cu patru ani, potrivit Dealroom.co, citat de Reuters.Cifra este inca mica daca o comparam cu totalul de finantari obtinute de startup-urile din intreaga Europa si din Israel, in primul trimestru al acestui an, de 4.5 miliarde de euro, conform aceleasi surse. Dar, este evident ca a avut loc o creste spectaculoasa in regiune.Polonia, Estonia si Romania sunt tarile intre care se duce batalia pentru a obtine marile runde de investitii, in timp ce tari precum Cehia au reusit sa lanseze companii IT devenite faimoase in intreaga lume, precum producatorul antivirusului Avast sau retailerii de fashion Internet Mall si NetRetail Holding.In luna aprilie, firma Romaneasca romaneasca de thenologie, UiPath, a obtinut o finantare record pentru piata romaneasca, de 30 de milioane de dolari din partea fondului american de investitii Accel Partners, care se numara printre investitorii Facebook sau Dropbox.UiPath este o companie romaneasca cu sediul in Statele Unite si birouri in sase tari, specializata in dezvoltarea si vanzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (i.e. Robotic Process Automation / RPA). Robotii software UiPath sunt programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.De asemenea, marile companii din aceasta regiune a Europei reusesc sa se dezvolte prin achizitii.Spre exemplu, Prezi, companie maghiara de tehnologie, ce a creat o platforma online unde utilizatorii pot realiza diferite prezentari, care a depasit pragul de 85 de milioane de useri, a cumparat Infogram – un startup din Letonia, ce ofera o platforma online prin care utilizatorii pot crea infografice care pot fi apoi publicate pe alte site-uri.Prezi este o firma lansata la Budapesta in urma cu 8 ani, timp in care a reusit sa aiba 85 de milioane de utilizatori in toata lumea si investitii de 72,8 milioane de dolari.Citeste si: