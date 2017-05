Lectii de antreprenoriat. 3 oameni de afaceri arata ce este important sa stii daca vrei propriul business si care sunt provocarile angajatorilor moderni

Daca ai talent si nu esti educat e o problema. Este adevarat ca antreprenorul “se naste”, dar in momentul in care isi gaseste talentul trebuie sa fie educat pentru a putea sa creeze, sa creasca, sa dezvolte ceva.

Primul lucru pe care l-as indruma pe un antreprenor sa faca ar fi sa viseze, cat de mult poate. Este o asemanare intre un om nebun si un antreprenor, ambii viseaza prea mult. Antreprenorul mai pune si in practica din cand in cand.

Pentru ca pana la urma daca fac un calcul al ideeilor realizate, pe am putut sa le fac sa functioneze probabil ajung la 1%. Trebuie sa ai puterea sa visezi, sa vezi mai departe, unde nimeni nu vede.

Apoi, sa ai puterea sa executi acea idee, nimeni nu poate sa puna in practica ideeile tale. Nu poti sa angajezi un manager care sa construiasca afacerea in locul tau. Iar daca esti un startup nici nu se pune problema sa iti permiti asa ceva.

Cand ai o idee trebuie sa ai si disciplina de a o pune in prectica si, bineinteles, sa o executi cu pasiune. Daca n-ai pasiune pentru ceea ce faci si dispozitia de a munci 24 din 24, n-ai nicio sansa de reusita.

Apoi, nu trebuie sa te gandesti la bani. Banul nu trebuie sa fie obiectivul suprem. Trebuie sa lucrezi ca un artist, ca un pictor, spre exemplu, care atunci cand se apuca sa picteze un tablou nu se gandeste la banii pe care ii va lua pe el, mai spune Jabbar Kanani.

Nu prea cred in diplome, mai ales ca in ultima perioada s-a dezvoltat o adevarata “industrie de diplome”. Cred in educatia sistematica din scoli din prima ani, in sprijinul mentorilor. E adevarat ca poti sa ai nevoie si de o diploma pentru a-ti deschide o poarta la un moment dat, dar mai curand as crede in pasiune si in capacitatea oamenilor de a pune in executie ideile pe care le au.

Una dintre principalele greseli este ca am facut foarte multe business-uri. Era mai bine daca ma focusam pe una sau doua afaceri. Am incercat sa fac din toate, pentru ca am avut o curiozitate iesita din comun (asa cum spunea si Manuela – lucru foarte important atat pentru angajati cat si pentru viitorii antreprenori).

Orice om are puncte forte si puncte slabe, iar un om destept este cel care isi cunoaste aceste puncte. Cand afacerea ta ajunge la un anumit nivel este bine sa stii ca nu mai poti sa o conduci singur, cand trebuie sa o completezi cu ceva si ca ai nevoie de manageri care sa te sprijine in lucrurile pe care nu stii sa le faci.

Antreprenorul are ideea si o pune in practica, dar trebuie sa stie care nevoie si de alti oameni pentru a conduce o afacer. Un manager este un om pregatit sa conduca un business la o scara mare.

Traim vremuri in care suntem coplesiti de informatii, de toate felurile. Si atunci incetam sa mai fim curiosi.

In aceste vremuri, in companii, in mediul de afaceri suntem supusi unui mediu volatil. Poate in Romania mai putin, desi multi se plang de asta. Am lucrat in tari in care nu doar mediul economic, cat si cel social si politic ofera cate o surpriza aproape in fiecare zi. In aceste conditii, pentru orice jucator din piata e nevoie de agilitate, de pozitionare constanta in contextul actual. Si atunci e nevoie de oameni care sa aiba mai mult decat un CV impresionant, cu multe scoli si multa experienta. E nevoie de inteligenta emotionala, de inteligenta sociala, de agilitate, de curiozitate, de inspiratie.

CV-ul in sine nu mai inseamna nimic atunci cand ne confruntam cu o sitatie despre care scolile nu au avut material in de ajuns sa ne invete.

Este nevoie de schimbare. Pentru ca lucrurile se schimba in timp real, iar dinamica este coplesitoare.

Mi-au trebuit multi ani si un mediu nou de corporatie si am fost norocoasa, ceea ce le doresc si celorlalti, in care curiozitatea nu a fost un drept pe care eu sa il caut, a fost o obligatie.

In cautarea mea de oameni curiosi, in toate interviurile mele incep cu o intrebare: Esti curios? Ce intrebare ai avut in cap in momentul in care ai intrat in momentul acesta? Primesti tot felul de raspunsuri, de la: “ma intrebam daca mi se vede rujul pe buze”, sau “de ce nu aveti iesire de incendiu”. Dar cel mai trist raspuns l-am primit aici in Romania, de la un candidat pentru un post de director executiv si raspunsul lui a fost: “Eu, curios? Eu sunt educat, doamna”.

Apoi am mai inteles si ca oricat am incerca sa stimulam curiozitatea si sa o tinem vie, ea cere timp si energie, iar in mediul de afaceri de astazi acestea sunt resurse atat de pretiose si de limiate, din pacate. Incercam, dar este foarte greu.

Mesajul pentru angajatorii de maine este ca a stimula curiozitatea da sanse mai bune tuturor, incurajati-i pe angajati sa isi dezvolte gandirea critica si creativa, dezvoltati-le apetitul pentru dezbateri, lasati loc pentru intrebari.

Partea buna este ca noile generatii aduc angajati liberi. Este inspirational sa vezi cum nu se simt in niciun fel conditionati de joburile in care sunt.



este proprietarul grupului Agricover, companie cu o cifra de afaceri de 1,19 miliarde de lei, in 2015. Omul de afaceri a venit in Romania cu mai bine de 30 de ani in urma, este absolvent al Facultatii de Medicina, dar s-a lansat in afaceri inca de la terminarea studiilor si conduce astazi peste 600 de angajati.Intrebat ce crede ca este mai important pentru un viitor antreprenor, talnetul sau munca, el spune ca:este Grup Vicepresident Central Europe, in cadrul companiei Avon. Ea este coordoneaza subsidiarele din 17 tari in care Avon este prezenta si a vorbit in cadrul evenimentului UMANager despre cele mai importante provocarile dar si criteriile importante de care un angajator modern trebuie sa tina cont.





Pentru mine sunt foarte importante discutiile cu oamenii, ii intreb: Care sunt valorile tale? Cum te reprezinta acestea in munca? Care sunt criteriile dupa care oamenii te aleg? Pentru ce te sustin oamenii? Toatea acestea duc la discutii constructive si introspective. Calitatea de introspectie este una dintre marile atribute ale unui menager si al unui lider de calitate?

In general, antreprenorii si oamenii cu pozitii importante in companii au capabilitatea sa faca aceasta introspectie aspura propriului rol, care desi declarativ pare pare solid, nu intotdeauna este asa.

Un studiu asupra conducerii catorva companii de succes a aratat ca cei care se afla in fruntea firmelor respective au in comun modestia, smerenia. Cand vorbim de lidership, ma intreb adesea cum te pozitionezi fata de “smerenie” - este un concept pe care il stim cu totii, dar fata de care ne pozitionam putin nuantat, ne intrebam cat de onest pare omul intr-o situatie de smerenie: Transmit aceasta smerenie onest? Mi se valideaza comportamentul prin ceea ce vreau sa spun si sa fac? Sau incepe lumea sa se gandeasca la o agenda secundara.

O alta tema importanta in leadership este cum te pozitionezi fata de putere.

In alta oridine de idei, cred ca important pentru companiile tinere este sa stie ca in urmatorii ani va disparea ideea de shareholder value (ideea de succes al unei firme masurata de averea actionarilor n.red). In prezent, nu stim cine este aceasta shareholder value, dar stim ca are un impact foarte mare asupra deciziilor luate intr-o companie. Daca aceasta ar avea un impact mai mic, daca echipelor care lucreaza pentru acesti actionari/antreprenori, le-am lasa putin mai mult loc de respiro, n-ar fi ei mai autentici si mai loiali?

, managing partner al filialei din Romania a companiei de resurse umane si head-hunting Transearch, a dat cateva exemple de calitati pe care ar trebui sa le aiba un lider, fie el de companie multinationala sau de startup.