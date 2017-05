Care sunt firmele care nu-si platesc facturile si cum sa eviti sa lucrezi cu ele

Citeste mai multe despre: firme • facturare

Cele mai multe facturi neachitate au peste 1 an (61%), urmate de cele cu intarzieri de peste noua luni (20%).Potrivit analistilor de la KeysFin, pentru a preintampina problemele financiare, firmele trebuie sa se informeze din timp in privinta situatiei partenerilor cu care lucreaza."In sectorul constructiilor si nu numai, serviciile de monitorizare de business, precum cele oferite de KeysFin, sunt absolut esentiale. Sa semnezi un contract de servicii, sa oferi un credit comercial, materiale, produse, suport unor companii fara sa verifici in ce situatie se afla insemna o misiune ce se poate dovedi extrem de riscanta. Calea de la profit la insolventa si faliment este presarata, de multe ori, cu bune intentii, incredere oarba, optimism si prea putina informare, esentiala intr-o economie plina de provocari cum este cea romaneasca", au declarat analistii.Potrivit datelor KeysFin industria prelucratoare este domeniul cel mai riscant din acest punct de vedere, cu facturi restante de 12,8 miliarde lei, urmat de comert cu 12,7 miliarde de lei si de sectorul utilitatilor (apa, gaze, curent, energie termica etc.), cu 8,3 miliarde lei la finalul lui 2015.Clasamentul facturilor restante este completat de sectorul constructiilor, cu facturi neachitate de 7,7 miliarde lei, de agricultura si de sectorul activitatilor profesionale, stiintifice si tehnice, fiecare cu peste 2 miliarde de lei."Din datele statistice rezulta ca cea mai ingrijoratoare evolutie, din perspectiva acumularii de facturi restante, a inregistrat-o sectorul utilitatilor, unde valoarea s-a dublat, de la 3,8 miliarde de lei in 2010 la 8,3 miliarde in 2015. Domeniile in care situatia nu s-a schimbat in ultimii cinci ani sunt comertul si constructiile, alaturi de sectorul de hoteluri si restaurante", spun expertii de la KeysFin."In toate aceste sectoare, in cei cinci ani analizati, numarul firmelor cu facturi restante a ramas constant", au mai spus analistii.La polul opus, ca numar de firme, se afla companiile cele din asigurari si intermedieri financiare, invatamant, sanatate, activitati sociale, salubritate si distributia apei, acolo unde valoarea facturilor restante nu depasit un miliard de lei.Din punct de vedere geografic, cele mai multe probleme in privinta incasarii creantelor si platii datoriilor se inregistreaza in zonele in care business-ul nu este foarte dezvoltat, semn ca multe dintre firme se finanteaza, practic, din rulajul financiar.Astfel, incasarea creantelor se face cel mai greu in Mehedinti (210 zile), judet urmat de Buzau (198 zile), Teleorman (190 de zile), Hunedoara si Constanta cu 115 zile si Bihor cu 114 zile. Bucurestiul se afla undeva la mijlocul clasamentului, cu 103 zile in scadere de la 116 zile cat era in urma cu cinci ani.Statistica arata, totodata, ca cei mai seriosi oameni de afaceri, privind din prisma platii datoriilor, se afla in Arges, unde media este de 99 de zile, judet urmat de Harghita (133), Salaj (135), Suceava (137), Bistrita-Nasaud (140), Sibiu (142), Maramures (146), Valcea (153), Vrancea (155),In privinta incasarii creantelor, cel mai repede se intampla in Tulcea (72 zile), Botosani (73), Harghita (74), Alba (76), Valcea si Vrancea (77).In 2017, situatia tinde sa se agraveze si nu numai din prisma intarzierii incasarii creantelor si platii datoriilor, daca este sa judecam dupa datele disponibile in prezent.Potrivit datelor Bancii Nationale, valoarea sumelor refuzate la plata a crescut cu 63% in primul trimestru din 2017 fata de perioada similara din 2016, de la 863 milioane lei la 1,14 miliarde lei.In anul 2015, valoarea sumelor refuzate la plata avansase cu 7,6%, pana la 8,54 miliarde lei, fata de 7,93 miliarde lei in anul precedent. Datele oficiale arata totodata ca, desi numarul incidentelor de plata a scazut in ultimii ani, valoarea sumelor a crescut semnificativ, atingand nivelul de 98.000 lei/instrument de plata in 2015, fata de 69 mii lei in anul 2014."Cel mai frecvent motiv de refuz la plata l-a reprezentat lipsa totala sau partiala de disponibil in cont (63 la suta din totalul motivelor de refuz)", spun analistii de la KeysFin.Interesant este si faptul ca, din aceasta perspectiva, economia romaneasca transmite investitorilor semnale nu tocmai pozitive.Potrivit European Payment Report 2016, riscul de neplata se va inrautati semnificativ in acest an, in opinia a peste 50% dintre investitorii chestionati in raport. In Bulgaria, perceptia este mai buna (31%). In Polonia, indicatorul se afla la 16%, iar in Ungaria la 3%.Pentru economia romaneasca, expertii au indicat disputele comerciale (81%) drept principala cauza pentru riscul de neplata, urmata de dificultatile financiare ale firmelor (68%) si de amanarea intentionata a platii facturilor (41%).Informatiile din analiza Keysfin sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.